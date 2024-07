El 2 de julio, la cantante británica Lily Allen, de 39 años, reveló su más reciente proyecto profesional a través de sus Historias de Instagram, donde mostró un adelanto de su nueva página de suscripción. “La dolce feeta”, escribió sobre un video de sus pies cubiertos de emojis, junto con un enlace a su página de OnlyFans.

Allen también dirigió a sus seguidores de X (anteriormente Twitter) a su página de contenido de pies, citando un artículo sobre la noticia y comentando: “Soled Out, big time. here’s the link for my future Toe Daddies.”

Lily Allen vio ‘oportunidad de negocio’ al crear un perfil en OnlyFans para vender fotos de sus pies

Hasta la fecha, la intérprete de “Not Fair” solo ha publicado siete veces en su página de OnlyFans, que parece haber lanzado el 25 de junio. La noticia sobre la incursión de Allen en OnlyFans llega semanas después de que mencionara la posibilidad de vender contenido relacionado con sus pies en un episodio de su podcast de la BBC, “Miss Me?”, junto a su coanfitriona Miquita Oliver.

Explorando un nuevo negocio digital (Agencias)

“Tengo una persona que viene y me hace las uñas”, comenzó la cantante de “Smile”. “Me dijeron que tengo cinco estrellas en WikiFeet, lo cual es bastante raro. Mis pies están muy bien valorados en internet.” “Me dijeron que podría ganar mucho dinero vendiendo contenido de pies en OnlyFans. Y yo estaba como, ‘No es un no’”, añadió Allen, bromeando que incluso dejaría su podcast si tuviera la oportunidad de vender fotos y videos de sus pies. Según sus últimas publicaciones en redes sociales, parece que Allen está de vacaciones en Italia con su esposo, David Harbour.

Allen habló además sobre su relación con la estrella de “Stranger Things” durante el episodio del 16 de junio de su podcast, titulado “Listen Bitch! The Sex Stool”, donde reveló que a veces rechaza sus peticiones en la cama. “Me pregunto si estoy avergonzando a mi esposo con sus fetiches”, dijo Allen. “Porque a menudo me pide cosas y yo digo, ‘No, cariño, eso no va a pasar.’”