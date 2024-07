A Kris Jenner la operarán para extirparle un ovario

Kris Jenner ya había dicho que le detectaron un tumor, pero no había dado detalles al respecto. En un reciente episodio de The Kardashian, la matriarca de este clan, le dijo a sus hijas Kim Kardashian, Khloé y Kendall Jenner que la tienen que operar y fue en ese momento, cuando dio a conocer más al respecto.

La empresaria, de 68 años, especificó que se trata de un tumor en un ovario, y que además del tumor, tiene un quiste. La recomendación de su especialista es extirpar el ovario.

“Quería decirles algo porque aún no se los había dicho, pero... fui al médico y me hicieron un escáner... me encontraron... y esto me emociona mucho, pero... me encontraron un quiste y un pequeño tumor en el ovario. Así que fui al médico y el Dr. A me dijo que me tienen que extirpar los ovarios. Y estoy muy emocionada por ello porque ya saben que fueron muy útiles con ustedes”, dijo Kris Jenner llorando, según publicó Quien.

Expuso que se trata de una cirugía importante para ella porque es una parte de su cuerpo “sagrada”, ya que fue una zona que le permitió tener a sus hijos. Se mostró fuerte, resaltando que si pudo pasar por un reemplazo de cadera, más todavía podría enfrentarse a esta nueva operación.

“ Si pude pasar por el reemplazo de cadera, puedo pasar por esto. Ni siquiera... No me siento nerviosa por la anestesia. Me siento muy segura con la Dra. A., ella es la mejor doctora del mundo, pero pienso en que lo haré y me siento nerviosa. También es una cosa sobre envejecer y es una señal de que hemos terminado una parte de la vida, es un capítulo entero que se acaba de cerrar. Es la cosa más tonta, pero las amo, hijas, y sólo quería que lo supieran… Estoy emocionada porque ahí es donde todos mis hijos fueron concebidos y ahí es donde crecieron en mi vientre, por lo que es un lugar muy sagrado para mí ”, expresó.

Kris Jenner y Kourtney Kardashian

Kris Jenner luego se comunicó por videollamada con su hija mayor Kourtney Kardashian para notificarle sobre la cirugía por el tumor.

“Me van a operar porque tengo un tumor en el ovario, así que me lo van a extirpar. Pero es sólo, ya sabes, la parte fuerte para mí es pensar que me lo deben quitar, que se debe ir”, le contó.

Kourtney dijo sentirse triste por su madre y refirió que en parte la comprende. “Yo me sentiría igual. Es como tu poder femenino, y no significa que sea quitarle, ya sabes, quién es o lo que ha experimentado, pero sentiría esa nostalgia por lo que ha creado”.