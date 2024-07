María José Magán, ex pareja del actor Matías Novoa, ha revelado en una reciente entrevista que su hijo Axel no ha recibido la pensión alimenticia que le corresponde desde el año 2017. A pesar de esta situación, Magán ha permitido que Axel mantenga una relación cercana con su padre, enfatizando la importancia de la estabilidad familiar y la felicidad de su hijo.

La actriz destacó que, aunque está enfrentando un proceso legal con Novoa por la falta de pensión alimenticia, mantiene una relación cordial con él por el bien de Axel. “Yo lo que quiero es que Axel sea feliz y no privarlo del derecho de ver a su papá,” explicó Magán. Actualmente, están a la espera de que la jueza encargada del caso dictamine la cantidad que Axel debería recibir de ahora en adelante.

Matías Novoa acaba de convertirse en papá de nuevo, pero su ex afirma que no recibe pensión por su hijo

Este tema surge pocos días después del nacimiento de Milo, el primer hijo en común entre Michelle Renaud y Matías Novoa. A pesar de la tensión legal, Axel viajó a Europa para conocer a su hermanito recién nacido, lo que demostró la buena relación que mantiene con la nueva familia de su padre. María José acompañó a su hijo al aeropuerto y compartió que Axel estaba muy emocionado de conocer a su hermanito, un deseo que había tenido desde hace mucho tiempo.

La relación entre Axel y Marcelo, hijo de Michelle Renaud, también es excelente, a pesar de ser hijos de diferentes madres. Los niños se consideran auténticos hermanos, lo que añade un aspecto positivo a la dinámica familiar. Axel voló en compañía de sus abuelos paternos, con quienes María José mantiene una muy buena relación, destacando siempre el cariño y respeto que han mostrado hacia ella y su nieto.

“Ay yo siempre me he llevado super bien con los abuelos de Axel, siempre han sido increíbles conmigo, siempre fueron como de mi familia, entonces los quiero mucho, y ellos siempre me han tratado con mucho cariño, con mucho respeto, a mí y bueno... adoran a su nieto,” expresó Magán.

A pesar de los desafíos financieros y legales, María José Magán continúa priorizando el bienestar emocional y la felicidad de Axel, permitiéndole mantener una relación positiva con su padre y su familia paterna. Mientras el proceso legal sigue su curso, Magán espera que la jueza encargada del caso determine una resolución justa para asegurar el bienestar de su hijo.