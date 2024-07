Christina Aguilera luce totalmente rejuvenecida con un look rosado de pies a cabeza en un evento de moda

Christina Aguilera deslumbró a todos con su estilo en el evento de bienvenida de Dolce & Gabbana Alta Moda en Cerdeña, Italia, este fin de semana. La cantante de “Genie in a Bottle”, de 43 años, se presentó en el escenario luciendo un conjunto completamente rosa, mostrando al mismo tiempo su reciente pérdida de peso. La estrella compartió un video en Instagram el domingo, donde se la ve saliendo del evento en el resort Forte Village.

En el video, Aguilera lleva el mismo corsé de satén rosa fuerte de Dolce & Gabbana que usó durante su actuación, pero en lugar de su boa de plumas rosa, optó por una tela transparente del mismo color, drapeada sobre un hombro y cayendo por su espalda.

Aguilera mantuvo las vibras de Barbie con guantes largos de satén rosa y botas hasta los muslos, además de lucir los mismos collares deslumbrantes que mostró durante su actuación. Aguilera llevaba su cabello rubio suelto en un estilo ondulado, complementado con un maquillaje rosa a juego. En su historia de Instagram, escribió: “Thank you @dolcegabbana for having me,” añadiendo varios emojis rosas y un “buona notte.”

Su actuación en Italia se produce después de que la cantante despertara rumores sobre el uso de Ozempic al mostrar una figura notablemente más delgada en mayo. Los fans no pudieron evitar comentar sobre su figura y su fabuloso atuendo en su nueva publicación de Instagram del domingo. Sea lo que sea que esté haciendo, claramente está funcionando.

Christina Aguilera no solo impresionó con su estilo, sino también con su confianza y energía en el escenario. La cantante de “Beautiful” ha demostrado una vez más que sabe cómo robar el show, esta vez en un evento de alta moda. El conjunto de Aguilera, con su vibrante color rosa y detalles deslumbrantes, capturó perfectamente el espíritu glamuroso del evento Dolce & Gabbana Alta Moda. Su presencia en el escenario y fuera de él continúa siendo una inspiración para muchos, mostrando que la elegancia y el estilo no tienen edad.