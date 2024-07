Baterista de Paulina Rubio la defendió por video viral en el que ella lo regaña

En las redes sociales se hizo viral cómo el baterista de Paulina Rubio recibió un regaño público por parte de la cantante durante su concierto en el 90s Pop Tour Pride Party, por lo que a la artista aún le siguen lloviendo las críticas por parte de usuarios que resaltan su actitud como una falta de respeto para con el músico.

En la grabación viral, Paulina Rubio cantaba y bailaba su tema ‘Ni una sola palabra’, cuando de repente, se acercó al baterista y comenzó a llamarle la atención, dando a ver que según ella, lo estaba haciendo mal.

“¿Qué pedo cabrón? ¿Qué pedo?”, exclamó molesta la cantante mexicana al baterista, lo que desató toda una ola de comentarios en su contra.

“Primero que cante bien. Pena debe darle a ella cantar así, y que la gente pague para escuchar tremenda porquería”, “cuando a los 53 años quiere seguir en el papel de quinceañera todo se complica”, “Paulina Rubio* se desquita con el baterista de su nulo talento musical”, “Paulina Rubio regañando a alguien por no tener talento musical es como si un analfabeta te regañara por no leer bien”, son algunos de los escritos de los usuarios en la red social X.

Baterista de Paulina Rubio: “No todo fue malo”

Ante toda la polémica, Luis Martínez, el baterista de Paulina Rubio, se pronunció por el reclamo que ella le hizo y trató de bajar los ánimos.

El músico publicó un post en su cuenta de Instagram con un video de la cantante interpretando su canción ‘Mío’, junto a un escrito con el que la defendió.

“ Amigos!! No todo fue malo!! Antes del incidente estábamos rockeando con madre @paulinarubio y todos los involucrados! Buena vibra para ella, para el staff que hizo lo posible por solucionar y para mis amigos músicos que estuvieron conmigo ”, expresó el baterista de Paulina Rubio.

Sin embargo, su pronunciamiento no parece haber cambiado mucho la opinión de los usuarios, quienes en el mismo post siguieron refutando la actitud de ‘La chica dorada’.

“Sí, pero no merecías que te hablara así. Aunque a fin de cuentas quién quedó mal no fuiste tú, tú hiciste tu trabajo maravilloso como siempre!”, “tú resolviste bien y seguiste, eres un profesional, sinceramente ELLA NO, porque si bien es la artista y la que se supone tiene mucha más carrera y experiencia, NUNCA EXPONES A TU COMPAÑERO Y MENOS DE ESA FORMA!! Sigue brillando y siendo el profesional y gran músico que eres!”, Usted es un grande!! Caballero ante tal falta de respeto! Abrazo enorme!!”, son algunos de los comentarios en respaldo del baterista de Paulina Rubio.