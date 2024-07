José Eduardo Derbez y su pareja Paola Dalay han dado la bienvenida a su primera hija juntos, Tessa, quien nació en la madrugada del 30 de junio. La modelo compartió la noticia emocionada a través de sus redes sociales, revelando algunos detalles del nacimiento y mostrando las primeras imágenes de la bebé. En su cuenta de Instagram, Paola publicó un video conmovedor que incluye fotos de las pequeñas manos y pies de Tessa. El video está acompañado por la canción “Te esperaba” de Carlos Rivera. Junto al video, Paola escribió: “Bienvenida al mundo Tessa 30-06-24 10:44 am nació el amor de nuestras vidas. Papá y yo te amamos con todo el corazón”.

Las familias de José Eduardo y Paola están muy emocionadas por la llegada de la bebé. Aislinn Derbez, hermana mayor de José Eduardo, compartió en sus historias de Instagram una selfie con el nuevo papá, acompañados por Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo y Aitana.

Las primeras imágenes de la hija de José Eduardo Derbez que acaba de nacer

Aislinn añadió a la foto el comentario: “Emoción total”. Paola informó que tanto ella como la bebé están en perfecto estado de salud. En sus historias de Instagram, agradeció los mensajes de felicitación y buenos deseos de sus seguidores: “Gracias por todos sus mensajes tan bonitos, los estoy leyendo todos y poco a poco los iré contestando. Estamos tan felices”.

Antes del nacimiento, José Eduardo visitó el programa “Hoy” (Las Estrellas) y compartió cómo estaba viviendo los días previos al nacimiento de su hija. Confesó que estaba nervioso: “Tengo mucho nervio. Me vibra el ojo, luego el labio. No estoy durmiendo bien, me duermo tarde pensando en muchas cosas o me levanto en la madrugada a hacer cosas del cuarto. Es un estrés agradable, mucha emoción y felicidad, estamos muy contentos”.

La familia Derbez unida (Instagram)

El actor también mencionó que su madre, Victoria Ruffo, estaba muy emocionada con la llegada de su primera nieta. “Mi mamá está feliz, emocionada, nunca la había visto tan contenta, eso me da mucho gusto”, dijo José Eduardo. Tanto él como Paola están comenzando una nueva etapa en sus vidas con la llegada de Tessa. Las familias de ambos están llenas de alegría, especialmente los abuelos. Eugenio Derbez se ha convertido en abuelo por segunda vez, ya que su primera nieta es Kailani, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. Por otro lado, Victoria Ruffo debuta como abuela con la llegada de Tessa. ¡Felicitaciones a la familia Derbez-Dalay por este nuevo miembro!