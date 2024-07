Eddie Murphy cuenta quién era el actor al que no soportaba Marlon Brando

El actor estadounidense, Eddie Murphy, está de nuevo en el ruedo hollywoodense tras varios años de ausencia. Mientras se encuentra en plena promoción por la nueva entrega del clásico “Un detective suelto en Hollywood”, el actor de 63 años dio detalles en una entrevista de cómo fueron algunos de sus reencuentro con el recordado ganador del Oscar, Marlon Brando.

En una conversación en el podcast The Interview, Murphy detalló que, gracias a su papel policial en el que compartió escenario con Nick Nolte, pudo conocer personalidades leyendas del cine, entre ellos, el siempre recordado “Don Vito Corleone” en El Padrino.

“Marlon Brando llamó a mi agente y dijo que quería conocerme. Si ahora lo pienso, me doy cuenta que era un locura, que el actor más grande de todos los tiempos quería que cenáramos juntos. Yo no dejaba de hablarle sobre El Padrino, y él me decía que ´eso de actuar es un verso, cualquiera puede hacerlo´”, relató notablemente emocionado Murphy.

Marlon Brandon

¿A quién no soportaba Brando?

Eddie resaltó que una de las grandes sorpresas que se llevó de Marlon Brando, fue su confesión de qué famoso nombre de la industria le resultaba insoportable: “ Él me decía que no soportaba a ´ese chico con la pistola´. Y yo le preguntaba a qué chico con la pistola, y me respondía: ´¡Ese, el del afiche!´. Entonces le digo si se me hablaba de Clint Eastwood, y me dice: ´¡Sí, ese tipo!´. Simplemente se refería a Clint Eastwood como ese chico ”.

Sobre el por qué se alejó tanto tiempo de la actuación, confesó que recibir el premio “Razzies” como el peor actor de todos los tiempos, un momento para muchos cómico, pero que a él le dolió mucho y le hizo recapacitar en que ”tal vez es hora de tomar un descanso”.

“Solo me iba a tomar un descanso durante un año. Pero luego, de repente, pasaron seis y estaba sentado en el sillón. Y yo podría sentarme en el sillón y no salir de él, pero no quiero que el último montón de m... que me vean hacer sea solo m...”, manifestó Murphy. “El plan era ir a hacer Dolemite, Saturday Night Live, Un príncipe en Nueva York 2 y luego hacer stand up y ver cómo me siento después. Por lo menos de esa manera van a saber si todavía sigo siendo divertido”, indicó Murphy.