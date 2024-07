Coldplay estrenó un nuevo adelanto de su disco “Moon Music”

Tras su exitosa presentación en el festival de Glastonbury 2024, mismo en que compartieron tarima con el actor estadounidense, Michael J. Fox, Coldplay presentó el video “Feelslikeimfallinginlove”, el cual forma parte de un adelanto de su próximo disco de estudio, “Moon Music”.

PUBLICIDAD

El nuevo material audiovisual cuenta con la dirigido por Ben Mor, conocido por dirigir también el clip de Beyoncé, “Hym For The Weekend”. En un formato en blanco y negro, la actriz principal del video musical es l escritora y narradora, Natasha Ofili (The Politician).

Lenguaje de señas

La interpretación se destaca por contar con lenguaje de señas estadounidense, así se puede apreciar en las imágenes en las que también aparecen los miembros sordos de la sección de Lengua de Signos Venezolana (LSV) del Coro de Manos Blancas de El Sistema Venezuela, un conjunto de artes escénicas que cuenta con el apoyo de la fundación del director de orquesta, Gustavo Dudamel.

El esperado trabajo de Coldplay está producido por Max Martin, conocido por sus tareas junto a Taylor Swift, The Weeknd y Katy Perry. Según publicó NME, Moon Music estará disponible en un número limitado de ediciones firmadas a mano. También se compartirá en formatos físicos ecológicos, incluido un vinilo hecho con botellas de plástico recicladas y un CD creado con un 90 por ciento de policarbonato reciclado.