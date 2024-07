Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi continúan su verano de amor durante su luna de miel en Porto Cervo, Cerdeña. Los recién casados fueron fotografiados disfrutando de su luna de miel el sábado junto a los padres del modelo, Jon Bon Jovi y Dorothea Hurley. Brown, de 20 años, y Bongiovi, de 22, se tomaron de las manos y sonrieron para las cámaras mientras los cuatro paseaban juntos por la hermosa isla mediterránea. Las imágenes mostraron al legendario rockero y su esposa de toda la vida caminando detrás de su hijo y su nuera. La salida familiar se produce días después de que se viera a Bon Jovi, de 62 años, tomando el sol durante la lujosa escapada.

El ganador del Grammy fue fotografiado relajándose en una tumbona con un traje de baño azul marino mientras Hurley, de 61 años, dormía a su lado bajo una sombrilla. Las vacaciones llegan un mes después de que la estrella de “Stranger Things” se casara en secreto con Bongiovi en mayo. “Fue una ceremonia muy discreta y romántica, con sus familiares más cercanos mientras decían sus votos,” dijo un informante al US Sun en ese momento.

Así ha sido la luna de miel de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi junto con sus papás

Page Six ha escuchado que están planeando una segunda ceremonia en Italia para este verano. Semanas después, el intérprete de “Livin’ on a Prayer” habló con entusiasmo sobre la boda. “Son geniales, absolutamente fantásticos,” dijo Bon Jovi sobre los recién casados en “The One Show” de la BBC en mayo. Añadió, “Fue una boda muy pequeña, familiar, y la novia se veía hermosa, y Jake está tan feliz como puede estar.” A pesar de su juventud, el orgulloso padre también mostró su apoyo a la relación de Brown y Bongiovi después de que anunciaran su compromiso el año pasado.

“No sé si la edad importa. Si encuentras a la pareja adecuada y crecen juntos, creo que ese sería mi consejo, realmente, crecer juntos es sabio”, dijo Bon Jovi en “Andy Cohen Live” de SiriusXM en mayo de 2023. Continuó, “Creo que todos mis hijos han encontrado a las personas con las que creen que pueden crecer juntos y nos gustan todos.” Mientras tanto, el cantante se casó con su novia de la secundaria, Hurley, en una capilla de Las Vegas en 1989.

Además de Jake, comparten tres hijos más: Stephanie, de 31 años, Jesse, de 29, y Romeo, de 20. Bon Jovi se sinceró sobre superar límites en su matrimonio en abril, admitiendo al Independent, “Estos son todos los maravillosos clichés del estrellato del rock. Se trata de no mentir sobre haber sido un santo, pero tampoco ser lo suficientemente tonto como para joder la vida en casa”. La unión de Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi celebra el amor joven, además la aprobación y el apoyo de sus familias, lo que sugiere un futuro brillante y unido para la pareja.