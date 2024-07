Tras años de ausencia Will Smith volvió a la música

Will Smith

En la mayoría de la exitosa carrera de Will Smith, su trascendencia mundial se dio gracias a las resaltantes actuaciones en diversas películas de géneros como drama, comedia o acción, resaltando sin dudas, la que le permitió alcanzar su primer y único premio Oscar en 2022, gracias a su protagonización en la película basada en en padre de las hermanas Venus y Serena Williams, “Rey Richard”.

Sin embargo, no se puede olvidar que los primeros pasos del estadounidense de 55 años, fue en el mundo de la música, profesión con la que volvió a coincidir en los últimos días luego luego de varios años de ausencia en los escenarios musicales, así lo reflejó la agencia EFE, al detallar sobre su más reciente actuación en Los Ángeles, en la entrega de los premios BET 2024, en el que apareció en compañía de los músicos Chandler Moore y el Sunday Service Choir.

Regreso musical

El siempre recordado cariñosamente como “El Príncipe del Rap”, ya había dado un adelanto musical en la sorpresiva aparición en el escenario del festival de Coachella, en el pasado mes abril.

El regreso a los escenarios significó también la publicación de su nuevo tema, “You Can Make It”, canción que fue continuada por la interpretación del tema principal de la taquillera primera parte de la película de acción, Hombres de Negro, misma que se estrenó hace ya 27 años atrás.