¿Quién es Marissa Teijo? La mujer de 71 años que hizo historia al participar en el Miss Texas

Aunque no se llevó la corona, Marissa Teijo hizo historia al participar en el Miss Texas USA 2024, realizado el pasado 22 de junio. Y es que a sus 71 años, la oriunda de El Paso, es la mujer con más edad que ha concursado por el reinado en este estado y en todo Estados Unidos.

La eliminación de las reglas del Miss Universo en cuanto al límite de edad, estado civil y género de nacimiento, ha permitido que distintos países y regiones extiendan sus certámenes con la inclusión de mujeres transgénero, casadas y de tercera edad, así como madres. El levantamiento de estas normas abrió camino a Teijo, quien demostró su valentía y seguridad al participar con veinteañeras portando la banda de El Paso Norte en el Miss Texas.

A pesar de que la corona se la llevó Aarieanna Ware, representante de Miss Dallas, Marissa dejó huella en el ámbito del concurso de belleza de Estados Unidos. Antes de ser candidata en Miss Texas, la participante con más edad tenía 30 años.

En sus redes sociales, Marissa Teijo dijo que no se permitió intimidarse ante las más jóvenes. “Vine con un propósito, representar a las mujeres de mi edad que podrían necesitar que les recuerden que todavía son hermosas y que deben seguir cuidando de sí mismas. ¡Estaba más que feliz cuando tantas mujeres de mi edad se acercaron a mí para decirme cuánto las inspiré a ponerse en forma y fuertes! No solo las mujeres mayores se inspiraron, sino que muchas de las más jóvenes también me dijeron que las inspiré”, escribió en sus redes sociales, agradeciendo al Miss Texas por permitir que las mujeres mayores concursen.

Marissa Teijo, oriunda de El Paso y apasionada por fitnees

Marissa Teijo nació el 24 de agosto de 1952 en El Paso y creció en una granja rodeada de la naturaleza.

En sus redes sociales, Marissa demuestra su pasión por el fitness. En fotos y videos se le ve entrenando arduamente, demostrando cómo ha logrado su figura moldeada y tonificada.

“El levantamiento de pesas es la clave para mantenerse joven, fuerte y vibrante. Podemos ponernos bótox, rellenos o cirugía, y teñirnos el cabello, pero si nuestro cuerpo está débil y flácido, ¡el Padre Tiempo ganará! ¡Y todos queremos ser ganadores!”, dijo en sus redes.

En una entrevista a ‘El Paso Times’ contó que se ejercita tres veces a la semana y que se enfoca en levantar fuerza para desarrollar el músculo.

En su cuenta de Instagram, se muestra con su pareja, un futbolista argentino. El pasado 14 de febrero publicó un video editado con varias fotos junto a él y el siguiente texto: “Cuando el futbolista argentino conoció a la nena fit Tex-Mex... Er mujer en forma, las chispas volaron y la vida se convirtió en un acto de equilibrio de tres culturas”.

Y como Marissa Teijo es muy activa en las redes, también ha difundido fotos con sus nietos.