¿Qué hace Rob Kardashian? El único hermano de las famosas Kardashians

Rob Kardashian, el único hermano varón de la famosa dinastía Kardashian, ha llevado una vida bastante diferente a la de sus hermanas. Mientras que Kim, Kourtney, Khloé, Kendall y Kylie han dominado las redes sociales, los negocios y el entretenimiento, Rob ha optado por una existencia más discreta. Sin embargo, su vida no ha estado exenta de momentos destacados y controversias.

PUBLICIDAD

Nacido el 17 de marzo de 1987, Rob creció bajo el mismo foco mediático que sus hermanas, participando desde joven en el reality show familiar “Keeping Up with the Kardashians”. Sin embargo, a diferencia de ellas, Rob ha mantenido una relación ambivalente con la fama.

Durante los primeros años del programa, su presencia fue constante, pero a medida que avanzaba la serie, Rob comenzó a alejarse de las cámaras. Su lucha pública con el peso y la salud mental lo llevaron a retirarse parcialmente del espectáculo, buscando un respiro del constante escrutinio público.

Rob Kardashian ha probado suerte en los negocios

A pesar de su menor visibilidad, Rob no ha dejado de explorar oportunidades empresariales. Fundó Arthur George, una marca de calcetines de lujo, en 2012 . La empresa ha tenido altibajos, pero Rob sigue involucrado en su gestión. Además, ha aparecido ocasionalmente en spin-offs del reality show familiar y en su propia serie, “Rob & Chyna”, que seguía su relación con la modelo Blac Chyna, con quien tiene una hija llamada Dream.

Rob Kardashian también ha sido una figura central en varios dramas familiares, especialmente en relación con la custodia de su hija y sus tensas interacciones con Blac Chyna. Estas controversias han mantenido su nombre en los titulares, a pesar de su preferencia por una vida más privada.

La colección de medias que vende (Agencias)

En los últimos años, Rob ha vuelto a centrarse en su bienestar, apareciendo de vez en cuando en eventos familiares y en las redes sociales de sus hermanas. Aunque ha elegido un camino menos visible que sus hermanas, Rob Kardashian sigue siendo una parte integral de la marca familiar, contribuyendo a su legado de maneras únicas y personales.