Viral: Conductor de Uber Eats se vuelve viral por una emotiva nota durante la entrega de un pedido y usuarios le pagan su boda

Una pareja de Arizona ha visto su sueño de boda hecho realidad gracias a un acto de bondad inesperado. Todo comenzó cuando Erica Hernandez hizo un pedido de Chipotle y, junto con su comida, recibió una nota especial del conductor de Uber Eats, Paul Slobodzian.

La nota decía: “Gracias por su pedido. Estoy trabajando como conductor para darle a mi prometida la boda que se merece”, y también incluía su usuario de Venmo.

Conmovida por el mensaje, Erica decidió compartir la nota en TikTok con la esperanza de que sus amigos y seguidores pudieran ayudar. Sorprendentemente, el video se volvió viral en cuestión de horas, alcanzando a miles de personas y generando una ola de apoyo que superó todas las expectativas.

Una respuesta inesperada

Paul y su prometida, Aly Perkins, habían estado trabajando como conductores de Uber Eats durante 18 meses para ahorrar para su boda. Nunca imaginaron que una simple nota podría cambiar sus vidas tan drásticamente.

Paul comentó: “Nuestro teléfono no ha dejado de sonar desde la tarde del viernes”, señalando la increíble cantidad de mensajes de apoyo que recibieron. En menos de una semana, las donaciones acumuladas les permitieron reunir el dinero necesario para su boda soñada, programada para septiembre.

La generosidad de los extraños no solo financió su boda, sino que también inspiró a la pareja a retribuir el gesto.

En agradecimiento, los novios decidieron regalarle a Erica $1,000 y la invitaron a su boda, invitación que ella aceptó con entusiasmo.

“Nunca pensamos que algo así podría suceder. Que una persona desconocida sintiera la necesidad de compartir nuestra historia y ayudarnos es simplemente increíble”, expresó Aly.

Con los fondos asegurados para su boda, la pareja pueden ahora centrarse en disfrutar de su tiempo juntos antes del gran día. Paul afirmó: “Es un vínculo muy especial que no sabía si encontraría con alguien, y saber que lo he encontrado con Aly es lo mejor que me ha pasado”.