“Detonantes” en Netflix: Así es la nueva película protagonizada por Jessica Alba que domina el ranking en la plataforma streaming

Jessica Alba regresa al cine de acción con “Detonantes”, donde interpreta a Parker, una agente de fuerzas especiales estadounidenses.

La trama se desarrolla cuando Parker, la protagonista, regresa a su pueblo natal tras la muerte repentina de su padre, encontrándose con una conspiración peligrosa que amenaza la paz local.

La película está ambientada en un pueblo donde Parker se ve obligada a tomar las riendas del bar familiar. Allí, se reencuentra con su exnovio Jesse (Mark Webber) y se enfrenta a la familia de este, incluyendo al influyente senador Swann (Anthony Michael Hall).

La dinámica entre los personajes se complica a medida que la protagonista investiga la verdad detrás de la muerte de su padre.

Dirección y Guion

Dirigida por Mouly Surya, conocida por su trabajo en “Marlina the Murderer in Four Acts”, y con un guion escrito por John Brancato, Josh Olson y Halley Gross, “Detonantes” combina suspenso y acción de manera magistral.

Elenco Destacado

Además de Jessica Alba en el papel principal, el elenco incluye a Tone Bell como Spider, el hacker aliado de Parker, y Gabriel Basso como Mike, un traficante involucrado en los problemas del pueblo.

Este papel de Parker en “Detonantes” marca el regreso de Alba al género de acción, recordando sus papeles icónicos en series y películas anteriores.

Trayectoria de Jessica

Jessica Marie Alba nació el 28 de abril de 1981 en Pomona, California, Estados Unidos. Es conocida por su versatilidad en la actuación y su éxito tanto en cine como en televisión.

Algunas de sus películas más famosas incluyen “Sin City” (2005), donde interpretó a Nancy Callahan, y su secuela “Sin City: A Dame to Kill For” (2014).

También ha protagonizado “Los 4 Fantásticos” (2005) como Sue Storm / Invisible Woman y su secuela “Los 4 Fantásticos y Silver Surfer” (2007). Además, ha participado en series como “Dark Angel”, donde interpretó a Max Guevara.