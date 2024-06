La actriz Alessandra Rosaldo reaccionó ante los rumores de divorcio con Eugenio Derbez, con quien está casada desde el 2012, y con quien tuvo a su Aitana en el 2014.

Los artistas dieron a conocer su relación en el 2006, pero no fue sino siete años después cuando oficializaron su unión en matrimonio.

Al ser consultada por los periodistas, Alessandra Rosaldo respondió ante los comentarios de que se está divorciando del también actor y director de cine, desmintiendo tales afirmaciones.

“Es muy chistoso, digo, ya estamos acostumbrados porque a lo largo de los 18 años que llevamos juntos, siempre en algún momento surge el rumor”, expresó Rosaldo entre risas, según publicó Quien.

Destacó que cuando realmente ella y Eugenio Derbez han estado en crisis matrimonial por constantes discusiones, nadie se ha dado cuenta.

“Es muy chistoso, como tienen el tino de separarnos cuando estamos mejor que nunca. Y cuando hay crisis de verdad… nadie se entera, ni cuenta se dan”, manifestó.

Alessandra Rosaldo y su historia de amor con Eugenio Derbez

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez comenzaron su relación después del 2005 cuando él la invitó a participar en un capítulo especial de ‘Vecinos’. Fue allí cuando actuaron juntos por primera vez.

El Financiero publicó que la actriz contó que ya se conocían antes de actuar en ‘Vecinos’, pero que fue en este momento, cuando sintieron algo diferente y especial.

“ Eugenio es completamente diferente a los hombres con los que me he relacionado. Ya nos conocíamos, pero algo sucedió el día que me invitó a participar en Vecinos ”, relató Rosaldo en el programa de Omar Chaparro, según dice el citado medio.

No fue sino un año después de participar en ‘Vecinos’ que anunciaron su relación. Todo avanzó muy bien hasta que dieron el paso al matrimonio en el 2012. El 4 de agosto de 2014 nació su hija Aitana en la Ciudad de México.