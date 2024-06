El fin de semana es el momento perfecto para relajarse y disfrutar de una buena película en compañía de tu ser querido. Si estás buscando una selección de películas románticas para ver con tu pareja, aquí tienes cinco opciones que seguramente encenderán la chispa del amor.

PUBLICIDAD

5 películas románticas para ver este fin de semana con tu pareja

1. Before sunrise (1995)

Dirigida por Richard Linklater, esta película sigue a Jesse (Ethan Hawke) y Céline (Julie Delpy), dos jóvenes que se conocen en un tren y deciden pasar una noche juntos en Viena. La historia se desarrolla en tiempo real y está llena de conversaciones profundas y momentos genuinos, explorando el amor y la conexión instantánea entre dos desconocidos.

Una película sobre cómo va naciendo el amor (Agencias)

2. La La Land (2016)

Este moderno musical dirigido por Damien Chazelle es una oda a los soñadores y al amor en Los Ángeles. Protagonizada por Ryan Gosling y Emma Stone, sigue a un músico de jazz y a una aspirante a actriz mientras persiguen sus sueños y navegan por su relación. Con una banda sonora inolvidable y una cinematografía vibrante, “La La Land” es una experiencia romántica que cautiva el corazón.

Un par de almas gemelas (Agencias)

3. The Notebook (2004)

Basada en la novela de Nicholas Sparks, esta película cuenta la historia de Allie (Rachel McAdams) y Noah (Ryan Gosling), dos jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran perdidamente durante un verano. La narrativa alterna entre su juventud y su vejez, mostrando cómo el amor verdadero puede resistir el paso del tiempo y las adversidades.

PUBLICIDAD

Una película de culto para los románticos (Agencias)

4. Amélie (2001)

Esta encantadora película francesa, dirigida por Jean-Pierre Jeunet, nos introduce a Amélie Poulain (Audrey Tautou), una joven que se embarca en una misión para hacer felices a los demás en su barrio de Montmartre, París. En su viaje, descubre el amor y la belleza en las pequeñas cosas de la vida. “Amélie” es una celebración de la imaginación y la bondad, y es perfecta para una noche acogedora.

Una prueba del cine francés (Agencias)

5. Call Me by Your Name (2017)

Dirigida por Luca Guadagnino, esta película es un retrato conmovedor del primer amor. Ambientada en el norte de Italia en los años 80, sigue la historia de Elio (Timothée Chalamet) y Oliver (Armie Hammer), quienes desarrollan una intensa relación durante un verano. La película es una obra maestra visual y emocional, que captura la belleza y la vulnerabilidad del despertar del amor.

Una de las películas más aclamadas de los últimos años (Agencias)

Cada una de estas películas ofrece una experiencia única y especial. Ya sea que prefieras un romance clásico, un musical vibrante o una historia de amor moderno, estas opciones te garantizan un fin de semana lleno de emociones y momentos memorables con tu pareja. ¡Prepara las palomitas y disfruta!