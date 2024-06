Desde que se anunció que Irina Baeva sería la nueva Elena Tejero en la obra “Aventurera”, un papel previamente interpretado por figuras como Edith González, Itatí Cantoral, Adriana Fonseca y la propia Niurka Marcos, las expectativas del público se elevaron considerablemente. Irina había estado recibiendo un intenso entrenamiento de baile y canto para estar a la altura del personaje.

Sin embargo, el estreno de la obra fue recibido con críticas mixtas y la actuación de Baeva fue duramente criticada, no solo por el público, sino también por Niurka, quien no dudó en expresar su desaprobación. “Irina no es vedette, no... ¿bailas?”, dijo la cubana.

Niurka critica a Irina Baeva por no bailar en “Aventurera” y ella le responde contundente

Las palabras de la “Emperadora” llegaron a oídos de Baeva, quien no tardó en defender su desempeño en el escenario. En una entrevista para “Sale el Sol”, la actriz y novia de Gabriel Soto aseguró que las críticas constructivas son siempre bienvenidas y está dispuesta a tomarlas en cuenta para mejorar: “Todas las críticas siempre son bienvenidas siempre y cuando sean constructivas. Cada quien puede tener una opinión y un comentario al respecto, en gustos se rompen géneros. Está bien que a alguien le guste, está bien que a alguien no le guste, es totalmente normal”.

Irina también explicó que las comparaciones con anteriores intérpretes de Elena Tejero están fuera de lugar, ya que la versión de “Aventurera” en la que ella participa está basada en la película de 1950, no en las adaptaciones teatrales anteriores. Por lo tanto, el enfoque principal es el trabajo actoral más que las coreografías: “En cuanto al baile, pues mira, yo soy actriz, entonces creo que estaría interesante que vieran el trabajo actoral que se hace arriba del escenario. Es un proyecto bien bonito”.

Finalmente, Baeva invitó a Niurka y al público a no dejarse llevar por las críticas en redes sociales, sino a vivir la experiencia en vivo: “A toda la gente que tiene algo negativo sobre la puesta en escena, sin verla; los invito a que nos acompañen”. A pesar de las críticas, “Aventurera” se ha convertido en la puesta en escena más polémica de la temporada desde su estreno.