Shannen Doherty tiene miedo a que los hombres no quieran salir con ella porque tiene “fecha de caducidad”

Shannen Doherty ha compartido recientemente su preocupación sobre volver a salir en citas mientras enfrenta su batalla contra el cáncer en etapa 4. En una conversación sincera durante el podcast de Kelly Ripa, “Let’s Talk Off Camera”, la actriz expresó su inquietud sobre cómo su condición podría influir en sus relaciones románticas.

“Creo que es difícil para alguien como yo, en mi opinión personal, porque es difícil salir con alguien cuando sabes que podría tener una fecha de vencimiento”, confesó Doherty.

Shannen Doherty trata de seguir con su vida normal a pesar del cáncer

La ex estrella de “Charmed”, de 53 años, explicó que “la mayoría de los hombres” tienen más dificultades que las mujeres para manejar “la muerte y la enfermedad”. “Creo que soy una venta difícil”, admitió. Añadió que, aunque busca más compañía que cualquier otra cosa, se siente muy cohibida debido a las numerosas cicatrices de sus cirugías. “Es como, ¿cómo explicas que no, eso no es por dar a luz, eso es por cirugía de reconstrucción?”, comentó.

Doherty también mencionó que ha tenido un pasado complicado con su confianza en sí misma y que las cirugías tras sus diagnósticos de cáncer la han hecho sentir “muy insegura”. La ex estrella de “Beverly Hills, 90210″ ha estado luchando contra la enfermedad desde que fue diagnosticada con cáncer de mama en 2015. Aunque entró en remisión en 2017, el cáncer regresó tres años después. Para 2023, la enfermedad se había extendido a su cerebro y huesos.

Está echándole ganas (Agencias)

Desde entonces, la actriz ha hablado abiertamente sobre sus problemas de salud, e incluso ha revelado que ha estado reduciendo sus pertenencias y moviendo sus cosas a unidades de almacenamiento para facilitar una “transición más fácil” para su madre, Rosa. “Mi prioridad en este momento es mi mamá. Sé que va a ser difícil para ella si fallezco antes que ella. Porque va a ser muy difícil para ella, quiero que otras cosas sean mucho más fáciles. No quiero que tenga un montón de cosas con las que lidiar. No quiero que tenga cuatro unidades de almacenamiento llenas de muebles”, dijo en un episodio de abril de su podcast, “Let’s Be Clear”.