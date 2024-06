Serie de Harry Potter ya eligió a su showrunner: Conoce de quién se trata

La esperada serie de reinicio de Harry Potter de HBO ha encontrado a su showrunner en Francesca Gardiner, ex alumna de la aclamada serie Succession.

Gardiner liderará esta nueva adaptación como showrunner y productora ejecutiva, un rol crucial para dar vida a uno de los universos más queridos de la literatura y el cine.

Junto a ella, Mark Mylod, también proveniente de Succession, se unirá al proyecto para dirigir varios episodios y actuar como productor ejecutivo.

Selección del equipo de la serie de HBO

Warner Bros. realizó una búsqueda exhaustiva para encontrar a la persona adecuada para encabezar esta ambiciosa serie, y finalmente han encontrado en Francesca y Mark a los líderes perfectos para la tarea, informa Deadline.

Ambos tienen una amplia experiencia bajo el paraguas de HBO, habiendo trabajado en series exitosas como His Dark Materials, Game of Thrones y The Last of Us, lo que asegura una producción de alta calidad y fiel al material original.

Los fans de Harry Potter están ansiosos por ver cómo se desarrolla este nuevo proyecto, especialmente en lo que respecta al casting de los icónicos personajes de Harry, Ron y Hermione.

La elección de los actores es un punto de gran interés y nerviosismo, ya que estos personajes han sido fundamentales en la infancia y adolescencia de millones de personas en todo el mundo.

Adaptación fiel de los libros

La serie promete ser una adaptación fiel de los libros escritos por J.K. Rowling, quien también participará como productora ejecutiva.

Las películas originales seguirán estando disponibles, manteniendo su lugar central en la franquicia.

Se espera que esta serie se estrene en 2026 en la plataforma de streaming Max. Este reinicio pretende abarcar al menos una década de contenido, presentando un elenco completamente nuevo y explorando el rico universo creado por Rowling.

El CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ha expresado su entusiasmo por el proyecto, destacando las fructíferas reuniones con Rowling y su equipo.

“Pasamos un tiempo real con J.K. y su equipo. Ambas partes están encantadas de reavivar esta franquicia. Nuestras conversaciones fueron geniales y no podríamos estar más emocionados por lo que se avecina. No podemos esperar a compartir una década de nuevas historias con los fans de todo el mundo en Max”, afirmó Zaslav.