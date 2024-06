“No puedo saber”, Shannen Doherty desconoce si mejorará del cáncer

La actriz Shannen Doherty informó que está pasando por un nuevo ciclo de quimioterapia por el cáncer que le diagnosticaron hace años y que ahora, no tiene garantía de mejora.

“ No tengo ni idea de si serán tres meses o seis meses... O, si después de tres meses no funciona, si vamos a cambiar de nuevo ”, dijo la actriz sobre el tratamiento de quimioterapia durante su podcast ‘Let’s Be Clear with Shannen Doherty’.

La protagonista de ‘Embrujadas’ ha compartido con el público sobre su proceso en su lucha contra el cáncer. En un principio, fue cáncer de mama, y pasó tanto por mejoras, como por recaídas. Este año, notificó que le hizo metástasis en el cerebro y actualmente, está en etapa cuatro.

Sobre una mejora, la artista, de 53 años, dijo que “es algo que no puedo saber. No es algo que mis médicos puedan predecir. Y da miedo… Es un camino hacia lo desconocido”.

Indicó que durante este último año, su vida ha sido “algo desconocido, entre el divorcio y el cáncer”.

Shannen Doherty y su divorcio con Kurt Iswarienko

A la par de su lucha contra el cáncer, Shannen Doherty ha estado en proceso de divorcio con Kurt Iswarienko, a quien le solicitó manutención económica para costear su tratamiento.

La actriz pidió a su exesposo el pago de una manutención mensual conyugal de 15 mil 343 retroactivos y una contribución de 9 mil 100 dólares por honorarios para sus abogados.

Indicó que se ve en la necesidad de solicitar manutención porque actualmente, sólo percibe el dinero por las regalías de su trabajo antes de casarse, y no cuenta con ofertas laborales debido a su condición de salud.

“Como resultado de mis recurrentes problemas de salud, he sido en gran medida incapaz de trabajar y no tengo perspectivas de empleo en el futuro. En la actualidad, prácticamente todos los ingresos que percibo son ingresos residuales de trabajos que realizaba antes de casarme”, expuso Doherty.