Jeremy Renner muestra sus marcas físicas post accidente

El primer día de 2023, Jeremy Renner, sufrió un aparatoso accidente que casi termina su vida, tras ser duramente golpeado por una máquina quita nieves mientras intentaba ayudar a un familiar que había quedado atascado entre un vehículo.

PUBLICIDAD

A un año y medio del dramático momento que mantuvo en vilo a todo la población hollywoodense y millones de fanáticos del actor estadounidense alrededor del mundo, en la actualidad se encuentra en gran estado de salud y, a pesar de haber cambiado su vida por completo debido a las secuelas, intenta volver a su normalidad y no tiene ningún problema en mostrar sus marcas físicas, así lo demostró en una reciente participación en una reportaje con la revista, Men’s Health.

Marcas de por vida

Una de las grandes figura de la aclamada saga cinematográfica, Avengers, se sinceró y mostró intimo ante el medio estadounidense citado, explicando sobre cómo cambió su vida a partir de sobrevivir al trágico incidente.

En las imágenes se ven las heridas que le quedaron al actor de 53 años en la espalda, los hombros, el abdomen y la pierna, explicando que fue la primera vez que sufría una marca en el cuerpo por una intervención quirúrgica: “Nunca antes había tenido cicatrices, probablemente eran cicatrices más emocionales y espirituales”.

Renner habló de cómo le afectó en su vida diaria el accidente, una vez que se recuperó. Sobre todo, habló acerca su relación con la familia. “Creo que soy un tipo difícil de amar. Mi familia y mi gente dejaron todo eso a un lado. Hay mucha gente que me ama y yo no tenía idea. Tuve que aprender a recibir todo este amor, y no es fácil ”.

Además, explicó cómo vivió el momento del accidente y los días previos de recuperación: “Sólo recuerda fragmentos de las horas y días siguientes, del viaje en helicóptero, del cambio de una habitación de la UCI a otra, de ducharme, de ir al baño, de los medicamentos para que no vayas al baño y te estriñes. Y orinar en un frasco. ¡Fue horrible!”.