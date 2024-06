Ella es Gena Rowlands, la protagonista de ‘The Notebook’ que tiene Alzheimer

La aclamada actriz Gena Rowlands está enfrentando una dura batalla contra el Alzheimer, reveló su hijo, el director Nick Cassavetes, en una conversación con Entertainment Weekly con motivo del vigésimo aniversario de la película “The Notebook”. Rowlands, conocida por sus destacadas actuaciones y dos nominaciones al Oscar, protagonizó bajo la dirección de su hijo en “The Notebook”, interpretando a la versión adulta de Allie, quien en la historia sufre de Alzheimer.

PUBLICIDAD

“Conseguí que mi madre interpretara a la Allie mayor, y pasamos mucho tiempo hablando del Alzheimer y de querer ser auténticos con él, y ahora, desde hace cinco años, tiene Alzheimer” , compartió Cassavetes. “Está en plena demencia. Y es una locura: nosotros lo vivimos, ella lo interpretó, y ahora nos toca a nosotros”. La madre de Rowlands también enfrentó esta enfermedad.

Gena Rowlands, la protagonista mayor de ‘The Notebook’, tiene Alzheimer

En una entrevista anterior con la revista O en 2004, Rowlands reflexionó sobre su papel en “The Notebook”: “Fue especialmente duro porque interpreto a un personaje que tiene Alzheimer. Pasé por eso con mi madre, y si Nick no hubiera dirigido la película, no creo que me hubiera animado a hacerla: es demasiado duro. Fue una película dura pero maravillosa”.

Una gran personaje (Agencias)

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta lentamente la memoria y la capacidad de pensar, según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento. Es la causa más común de demencia entre los adultos mayores.

Creó escenas muy emotivas (Agencias)

La revelación de la condición de Rowlands ha generado un profundo impacto en la comunidad cinematográfica y entre sus seguidores, quienes han admirado su valentía y autenticidad tanto en la pantalla como en su vida personal. El legado de Gena Rowlands, tanto por su destacada carrera como por su valentía al enfrentar esta enfermedad, continúa siendo celebrado y recordado por sus admiradores en todo el mundo.