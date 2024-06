“El romance no me romperá el corazón otra vez”: Sean Penn

Sean Penn está abordando cómo él y Robin Wright lograron reconstruir su amistad después de su divorcio. En una reciente entrevista con The New York Times, Penn, de 63 años, reflexionó sobre sus matrimonios pasados con Wright, de 58 años, Madonna y Leila George, destacando que les tomó cierto tiempo resolver sus diferencias tras su separación en 2010. “Resulta que es mucho más rápido reparar una amistad después del divorcio si no hay niños involucrados”, comentó. “Nos llevó a Robin y a mí bastante tiempo. Hubo mucho drama”.

PUBLICIDAD

“Es mucho más importante repararlo si hay hijos involucrados, pero no es fácil, ¿verdad?”, agregó el actor. Penn y Wright se casaron en 1996, varios años después de que él se separara de Madonna en 1989. Tienen dos hijos juntos, Dylan Frances Penn, de 33 años, y Hopper Jack Penn, de 30 años. La ex pareja parece haber encontrado una amistad y una situación de co-paternidad que funcionó para ellos a principios de 2023, cuando fueron vistos pasando tiempo juntos en Los Ángeles en varias ocasiones.

Tienen dos hijos en común (Agencias)

Sean Penn se divorció de su más reciente esposa en 2022

“Ser amigos del padre de tus hijos... es un regalo, porque sabemos que el divorcio con hijos es una de las cosas más difíciles en la vida”, dijo Wright a E! News sobre su amistad con Penn en febrero de 2023. “Siempre vamos a ser familia, ya sea que estemos juntos o separados, ¿sabes?”, agregó en ese momento.

“Y creo que eso es hermoso, y deseo eso para todos”. Más recientemente, Penn se casó con la actriz australiana Leila George en 2020; finalizaron su divorcio en 2022. Desde entonces, el actor ha estado disfrutando de la vida de soltero, mencionando que se siente “encantado todos los días”. “Si voy a estar en una relación, aún voy a ser libre, o no estaré en ella, y no voy a estar lastimando”, afirmó. “No siento que vaya a tener el corazón roto por el romance otra vez”.

Solo duraron dos años casados (Agencias)

Penn ha aparecido recientemente en la pantalla grande junto a Dakota Johnson en “Daddio”, así como en las películas de 2023 “Gonzo Girl” y “Asphalt City”. Próximamente, está programado para coprotagonizar junto a Leonardo DiCaprio y Regina Hall en una película aún sin título del cineasta Paul Thomas Anderson.