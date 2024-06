Britney Spears insiste en no tener celulitis

En la actualidad se encuentra apartada de los escenarios y por como soplan los vientos, Britney Spears se mantendrá de la misma manera por tiempo indeterminado, sin embargo, en redes sociales se encuentra más activa que nunca al publicar contenidos, algunos un tanto llamativos y otros que rozan la polémica, como fue el tan recordado baile con cuchillos que preocupó a muchos de sus seguidores.

Esta vez, la diva del pop de principio del presente siglo, realizó un descargo en su cuenta de la red social, Instagram, por una serie de opiniones sobre su cuerpo que la molestó porque según ella, la prensa y los paparazis la siguen acosando con desinformación de su imagen por medio de alteración en edición de fotos y videos.

En específico se refirió en sus más recientes apariciones públicas, como cuando fue vista saliendo de un hotel asistida por médicos, en el que se explicó luego que se trató de un golpe en su pie y las trascendidas por el medio Dailymail, cuando publicó una serie de fotos que generaron todo tipo de comentarios sobre el estado físico de la ex de Justin Timberlake.

Protesta de la Princesa del Pop

Britney Spears escribió un fuerte descargo que rápidamente se viralizó en las distintas redes sociales, ocasionando mensajes de apoyo de sus fans y otros no tan favorable, en el que estuvo como tema principal la presencia o no de celulitis en su cuerpo.

“ Este video de es la noche antes de que los paparazzi consiguieran ESA FOTO de mí dirigiéndome a mi auto. ¡¡¡Mismo vestido y misma chica!!! Miren, lo entiendo, sé que mi cuerpo no es perfecto, ¡pero también sé que no tengo celulitis en mis piernas de la manera en que los paparazzi me retratan! ”, comenzó diciendo en un escrito publicado en Instagram.

También se refirió al acoso que sufre por la prensa desde que es adolescente: “También sé que la forma en que los paparazzi me fotografían en público cuando salgo me hace parecer una persona diferente. ¡¡¡Es sinceramente abusivo porque me siento como una de las personas más acosadas del mundo!!! ¡¡¡Es la verdad!!! ¡¡¡No es saludable para mi corazón, ni para mi salud!!!”.

“Peso 55 kilos y si perdiera más peso, estuviera enferma y creyera esas fotos, estaría en el hospital. Es una conversación complicada porque en un mundo donde la vanidad manda, ¡ni una sola persona me creería! ¡¡¡Nadie me creerá porque prefieren la negatividad!!!”, sentenció la artista estadounidense de 42 años.