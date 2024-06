Actriz Gena Rowlands padece alzheimer: “Está en plena demencia”

A sus 94 años, la legendaria actriz de Hollywood Gena Rowlands padece alzheimer. Así lo informó su hijo, el director Nick Cassavetes, quien indicó que la artista tiene esta patología desde hace cinco años.

El director de cine hizo la revelación sobre la salud de su madre en entrevista a Entertainment Weekly, ante cuyo medio destacó lo curioso de que ella padezca esa enfermedad después de que en el 2004, interpretó el personaje de Allie Calhoun, una anciana con alzheimer, en la película ‘The Notebook’.

“Conseguí que mi madre interpretara a Allie mayor y pasamos mucho tiempo hablando sobre el alzheimer y queriendo ser auténticas al respecto, y ahora, desde hace cinco años, ella padece alzheimer”, dijo Cassavetes, quien recordó la madre de Gena Rowlands también sufrió de alzheimer.

“Está en plena demencia. Y es una locura: nosotros lo vivimos, ella lo actuó y ahora nos toca a nosotros”, dijo.

‘The Notebook’ se basó en la novela homónima de Nicholas Sparks que relata la historia de Noah, un joven pobre que se enamora de Allie, una chica de familia rica. El personaje de Noah joven fue interpretado por Ryan Gosling, y Noah anciano lo protagonizó James Garner.

En entrevista a la revista O, Gena Rowlands dijo en entrevista que “fue particularmente difícil porque interpretó a un personaje que tiene Alzheimer… Pasé por eso con mi madre, y si Nick no hubiera dirigido la película, no creo que hubiera aceptado el papel, es demasiado difícil. Fue una película dura, pero maravillosa”.

Gena Rowlands, ícono del cine

Gena Rowlands es una figura icónica del cine. Nacida el 19 de junio de 1930, comenzó su carrera en 1950 actuando en teatro. En esa década debutó en Broadway con The Seven Year Itch y en 1956 protagonizó la obra de Broadway Middle of the Night con Edward G. Robinson.

La legendaria actriz tiene varias nominaciones a los premios Oscar, ganó cuatro Emmy y dos Globos de Oro. Su última actuación fue en ‘Six Dance Lessons in Six Weeks’ de 2014.