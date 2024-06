¿Quién era Julio Foolio? El rapero asesinado en una emboscada en Tampa

Al rapero Julio Folio lo asesinaron este domingo en la ciudad de Tampa, Florida, donde residía. El cantante cayó en un tiroteo, dos días después de su cumpleaños 26. Otras tres personas resultaron heridas.

El reporte policial dice que el hecho fue en el hotel Holiday Inn, en donde festejaba con un grupo de amigos por su cumpleaños. Antes de estar en ese sitio, compartían desde la noche del sábado en un Airbnb local, pero salieron de allí porque la policía detuvo la fiesta por exceso de ocupación.

“Dos automóviles estaban estacionados frente al hotel cuando un grupo de hombres armados se acercó a ellos y abrió fuego contra uno de los vehículos” , reseñó Marca, que presentó el parte de Joneé Lewis, portavoz del Departamento de Policía de Tampa, a News Channel 8, diciendo que “lo que hemos aprendido, y esto es al principio de la investigación, es que dos autos recibieron disparos”.

A los heridos los llevaron a hospitales de la zona, donde se recuperan satisfactoriamente.

“ Ustedes me quitaron a mi novio. Los odio a todos y no seré la única que llorará ”, escribió Mani, novia de Julio Folio, a través de su cuenta X. Sin embargo, la publicación ya no es visible, ya que cambió su modo a ‘privado’.

Julio Foolio, un rapero del barrio

Julio Foolio (Foto: Instagram @julio_foolio)

El nombre verdadero de Julio Folio era Charles Jones. Las letras de sus canciones se caracterizan por la forma cruda en la que mostraba el modo de vida en los barrios, cantando sobre asesinatos y guerra entre bandas.

Lanzó su primer álbum ‘6toven’ en el 2018, dando así su salto a la fama. Su último disco ‘Resurrection’ lo estrenó en abril del 2024.

El rapero ya había sido víctima de otros ataques. Marca dice que en el 2020 estuvo implicado en un tiroteo en Texas. En noviembre de 2021 lo atacaron con armas de fuego, pero él pudo defenderse disparando, y en octubre del 2023 quedó herido por un balazo en el pie, al ser emboscado en un barrio en Jacksonville.

Julio Folio tiene actualmente 1,1 millones de seguidores de Instagram. Sin embargo, tras su fallecimiento, alguien escribió en su último post de este domingo: “Este hombre tenía 700 mil seguidores y algo... Ahora se fue, consiguió 1mil, supongo que a la gente solo le importa cuando te vas”.

Alguien escribió: “Yo llamo suicidio por asesinato. Bruh estaba cansado de no poder vivir su vida, incluso ha visto beber, que es algo que no hace. Dejó su propia ubicación durante su cumpleaños, nunca ha sabido moverse así”.

Entre los mensajes, usuarios de Instagram extienden sus condolencias y desean a Julio Foolio que descanse en paz.