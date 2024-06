¿Participación especial? Chris Pratt fue visto en el set de ‘Superman’ dirigida por James Gunn

Chris Pratt ha generado especulaciones sobre su posible ingreso al Universo DC después de ser visto en el set de la próxima película “Superman”, dirigida por James Gunn.

Gunn, conocido por su trabajo en las películas de “Guardians of the Galaxy”, compartió una foto desde el set que muestra a Pratt en un ambiente casual, lejos de la atención de los medios.

Aunque la visita de Chris al set no confirma su participación en “Superman”, ha generado interés debido a la conexión previa de Gunn con otros actores de “Guardians of the Galaxy” que han aparecido en proyectos de DC.

Nathan Fillion, quien tuvo breves apariciones en las películas de “Guardians”, interpretará a Guy Gardner en “Superman”. Además, otros actores como Pom Klementieff, Sean Gunn y Michael Rooker también han tenido roles en proyectos anteriores de DC dirigidos por Gunn.

Implicaciones de la visita

A pesar de la presencia de este actor en el set, las circunstancias sugieren que su visita podría ser más un gesto de amistad y apoyo hacia Gunn que un anuncio oficial de casting.

La vestimenta casual de Pratt en la foto compartida por Gunn indica que no se trató de una visita planeada para la prensa, lo que podría disminuir las expectativas sobre su participación directa en “Superman”.

Sin embargo, el interés de Pratt y otros miembros del elenco de “Guardians of the Galaxy” en explorar roles en el Universo DC no se descarta completamente. Muchos han expresado su entusiasmo por la posibilidad de expandir sus horizontes superheroicos más allá del Universo Marvel.

“Superman” está programada para llegar a los cines el 11 de julio de 2025, y los fanáticos estarán atentos a cualquier desarrollo adicional en cuanto al elenco y la producción de esta esperada película de DC.

Muchos seguidores piensan que la película será increible, y lo hacen notar en los comentarios, como por ejemplo, el usuario @fritzyfritzrich, que dijo ‘’Algo me dice que esta película va a ser increíble. Estoy deseando verla.’’