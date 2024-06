A Dakota Johnson se le rompió su vestido en plena entrevista en vivo y tuvo que sostenerlo con las manos

Dakota Johnson, conocida por su elegancia y sentido del humor, experimentó un inesperado problema de vestuario durante su aparición en “Jimmy Kimmel Live”, generando risas tanto en la audiencia como en el presentador.

El incidente se produjo en medio de la entrevista mientras Johnson, de 34 años, discutía sobre su próxima película “Daddio”. Su vestido de Bottega Veneta, adornado con flores y tiras doradas, se rompió de forma repentina. Kimmel, siempre rápido de mente, le comunicó a Johnson el contratiempo con un toque de humor, preguntando si necesitaba cinta adhesiva para resolver la situación.

Dakota Johnson manejó la situación con mucha gracia y humor

Johnson, manteniendo su compostura y con una sonrisa, optó por sostener el vestido ella misma mientras continuaba hablando de su proyecto cinematográfico, que cuenta con Sean Penn y transcurre completamente dentro de un taxi. Antes del incidente, Johnson llegó al programa vestida con un elegante traje blanco oversize, acompañado de zapatos blancos coordinados, transmitiendo un aire a la vez chic y despreocupado.

Su atuendo de salida, igualmente estilizado, consistió en un cardigan, una camiseta blanca y unos jeans holgados, complementados con gafas Bottega Veneta con ojos de gato y pendientes grandes de aro de oro Monica Vinader x Kate Young.

Este no ha sido el primer problema de Johnson con un vestuario. En 2022, casi reveló de más en “The Late Late Show With James Corden” al ajustar su posición en un vestido mini. Más temprano, en los People’s Choice Awards de 2016, también tuvo un problema con las tiras, lo que la llevó a hacer un gesto cómico, haciendo referencia a su papel en “50 Shades of Grey”. A pesar de estos momentos memorables, Dakota Johnson continúa manejando tales situaciones con gracia y humor.