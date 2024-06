HBO reveló primeras imágenes de otro spin-off de Game Of Thrones: ¿En qué historia se basará esta producción?

A Knight of the Seven Kingdoms es otra precuela de Game Of Thrones

El universo de Game Of Thrones continúa expandiéndose. HBO ha dado luz verde a un nuevo spin-off titulado A Knight Of The Seven Kingdoms, basado en las populares novelas cortas de George R.R. Martin, conocidas como “Tales Of Dunk And Egg”.

Esta nueva serie, situada temporalmente entre los eventos de House Of The Dragon y Game Of Thrones, promete sumergirnos en la emocionante y aún misteriosa historia de Ser Duncan el Alto y su joven escudero, Egg.

La serie contará con seis episodios, de los cuales tres serán dirigidos por Sarah Adina Smith, reconocida por su trabajo en Lessons In Chemistry. Los otros tres episodios estarán bajo la dirección del productor ejecutivo Owen Harris, asegurando una mezcla de frescura y experiencia en la narrativa.

Elenco Estelar

HBO ha revelado un reparto impresionante para esta nueva serie. Peter Claffey interpretará a Ser Duncan el Alto, conocido cariñosamente como “Dunk”, mientras que Dexter Sol Ansell dará vida a Egg, un personaje cuyo verdadero nombre es un secreto conocido por los seguidores de las novelas.

Además, Finn Bennett interpretará a Aerion Targaryen, Bertie Carvel a Baelor Targaryen, Tanzyn Crawford a Tanselle, Daniel Ings a Ser Lyonel Baratheon y Sam Spruell a Maekar Targaryen.

Antecedentes y Desarrollo

Las “Tales Of Dunk And Egg” han sido un proyecto en desarrollo desde 2021. R.R. Martin ha mostrado su entusiasmo por ver a estos personajes en la pantalla, habiendo insinuado esta posibilidad desde 2014. La serie explorará un período vibrante en la historia de Westeros, con los Targaryen aún en el Trono de Hierro y la memoria de los dragones viva en la mente de la gente.

Originalmente, Martin planeaba publicar todas las historias de Dunk y Egg en una serie de antologías, pero la longitud y el número de estas historias llevaron a la decisión de dividirlas en varias colecciones.

La primera colección, titulada A Knight Of The Seven Kingdoms, incluye los relatos “The Hedge Knight”, “The Sworn Sword” y “The Mystery Knight”.