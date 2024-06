Elon Musk confesó que prefiere perder dinero a perder su libertad de expresión

Elon Musk, conocido por su rol como CEO de SpaceX y Tesla, reafirmó su compromiso con la libertad de expresión en la plataforma X, incluso si eso implica perder ingresos por publicidad. Durante una conversación con el CEO de WPP, Mark Read, en el Cannes Lions Festival, Musk dejó clara su postura: preferiría que la plataforma perdiera dinero antes que someterse a la censura.

“Algunos anunciantes estaban insistiendo en la censura, y al final del día... si tengo que elegir entre censura y dinero o libertad de expresión y perder dinero, vamos a elegir lo segundo,” declaró Musk. “Vamos a apoyar la libertad de expresión de manera amplia, en lugar de aceptar ser censurados por dinero, lo cual creo que es la decisión moral correcta”. El comentario surgió después de que Read le preguntara a Musk, de 52 años, por qué había dicho a los anunciantes que “se fueran al diablo”.

Elon Musk tiene muy clara su postura en cuanto a la libertad de expresión

Aunque Musk matizó su declaración, insistiendo en que no se refería a “todos los anunciantes en general”, reafirmó su desacuerdo con las marcas que creen que “no debe haber contenido con el que no estén de acuerdo en la plataforma”. Adicional comentó que, “Hay una distinción importante aquí: no queremos aceptar dinero para censurar ampliamente en la plataforma,” explicó el fundador de Tesla. “Creo que eso sería incorrecto”.

Musk también aclaró que no cree que la libertad de expresión signifique permitir que las personas digan “cosas ilegales” y subrayó la importancia de la “libertad de expresión dentro de los límites de la ley”. Además, expresó su preocupación sobre cómo la inteligencia artificial (IA) podría causar una “crisis de significado” para las personas a medida que se den cuenta de que la tecnología puede superarlas en muchas tareas.

“Si la IA puede hacer todo lo que tú puedes hacer, pero mejor, entonces, ¿cuál es el propósito de hacer cualquier cosa? Creo que habrá una crisis existencial sobre por qué hacer algo,” reflexionó Musk. “Creo que estamos en el momento más interesante de la historia”. Las declaraciones de Musk destacan la tensión constante entre la libertad de expresión y las demandas comerciales. En una época en la que las plataformas digitales enfrentan presión para moderar contenido, Musk se posiciona firmemente a favor de la libre expresión, aunque esto implique desafíos financieros.