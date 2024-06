Gerard Piqué disfruta con sus hijos en Nueva York en medio de rumores de tensiones con Shakira

En medio de rumores sobre tensiones entre Gerard Piqué y Shakira por los momentos compartidos con sus dos hijos Milan y Sasha, este miércoles salieron a la luz pública imágenes del exfutbolista compartiendo con sus pequeños en Nueva York.

Las imágenes las difundió People en Español, mostrando a la exestrella de Barcelona saliendo de una tienda, vistiendo ropa relajada: camiseta, bermudas, calzado deportivo y gorra de los Yankees, mientras detrás de él, venían sus hijos.

El ex de Shakira llevaba varias bolsas de compras, y según el citado medio, aunque se veía tenso por ver notar que estaba siendo captado por los paparazzis, en un instante asomó una sonrisa.

La salida de Gerard Piqué con sus hijos resalta en este momento, ya que recientemente, las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez de El Periódico de Catalunya dijeron en su canal de YouTube, que él y Shakira estaban en tensiones por el tiempo compartido con los niños.

Según las comunicadoras, hubo una diferencia entre Piqué y Shakira, ya que aunque a él le tocaba su momento con los niños, ella supuestamente, se los había llevado a Colombia por la emergencia de hospitalización de su papá William Mebarak, de 92 años. De ser cierto, este dato, al parecer, ya todo se resolvió porque el fundador de la King’s League se pasea en la Gran Manzana con sus retoños.

Gerard Piqué, Shakira, Clara Chía y reciente episodio judicial

Otro episodio que acaba de ser noticia sobre Gerard Piqué, es que el paparazzi Jordi Martín le ganó a él y a su novia Clara Chía, una demanda por acoso. La pareja acusó al fotógrafo de acosarlos y de causar daño psicológico a la publicista española, pero el pasado lunes, los fiscales desestimaron la demanda en Barcelona, España.

Martín expresó que la pareja lo responsabilizaba de acosarlos en acuerdo con Shakira, algo que por supuesto, él negó, aseverando que sólo estaba haciendo su trabajo.

“Él no quería llegar a juicio, pero como yo tengo la certeza de que no he cometido ningún delito, yo me la juego. Yo lo único que he hecho es mi trabajo: fotografiar a personas conocidas”, dijo Martín a la revista Quien.