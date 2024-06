Don Omar está de alta médica tras ser operado por cáncer ¿En qué consistió la cirugía?

El reguetonero Don Omar informó este miércoles a través de sus redes sociales que ya está en su casa luego de ser operado por el cáncer que le diagnosticaron y destacó que en su momento, contará de un milagro.

“ En su momento les contaré de un milagro con premeditación y alevosía. Por ahora, gracias por sus oraciones, ya me voy a la casa a descansar ”, escribió el cantante puertorriqueño durante la tarde de este 19 de junio en sus redes, junto a una foto de él con el dedo pulgar hacia arriba en señal de triunfo.

Don Omar, de 46 años, sorprendió a tempranas horas de la mañana del pasado lunes 17 de junio al anunciar que tenía cáncer. “Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto”, dijo en ese momento con una foto de su brazo con un brazalete de la red de hospitales Orlando Health con sede principal en Florida, y el cual tiene instalaciones en el municipio Dorado de Puerto Rico.

Al día siguiente, notificó que lo operaron: “Hoy me levanté sin cáncer y agradecido. Gracias por sus buenos deseos, oraciones y miles de mensajes. Mi operación fue todo un éxito y ahora queda recuperarme” y este 19 de junio anunció que ya está en casa.

Los mensajes positivos y oraciones, no faltaron por parte de sus colegas reggaetoneros, así como de muchos otros cantantes, famosos y seguidores que le expresaron buenos deseos y pronta recuperación.

Don Omar y detalles de su cirugía

Pero ¿En qué consiste la cirugía de Don Omar? El famoso intérprete de ‘Dale don’, no ha dicho directamente ante la opinión pública qué tipo de cáncer le diagnosticaron, ni de qué lo operaron. Sin embargo, el conductor Raúl Molina, del programa ‘El gordo y la flaca’, reveló que la intervención quirúrgica fue en un hospital de Orlando para extirpar un riñón.

“Ayer tuve una gran alegría alrededor de las 6:15 de la tarde cuando me entra primero un texto y a los 2 minutos una llamada, era Don Omar para decirme que había salido bien de su operación, una operación que demoró 4 horas y que ya se sentía bien. Todavía se le sentía cuando él hablaba un poco los efectos de la anestesia, pero la alegría que recibí fue muy grande porque me dice ‘ya me quitaron el cáncer’”, expuso Molina, según reseñó People en Español.

Molina informó que el cáncer diagnosticado a Don Omar era de riñón, el mismo por el cual lo operaron a él.