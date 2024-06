Cuarta temporada de The Boys obtiene su primera prohibición por una escena muy explícita: Conoce de cuál se trata

The Boys 4

La cuarta temporada de “The Boys” ha recibido su primera censura debido a una de sus escenas más explícitas, y esto no ha sido bien recibido por los espectadores. La serie de superhéroes es conocida por su violencia gráfica y escenas sexuales explícitas, y esta temporada no es una excepción.

Hasta ahora, los espectadores han visto una foto de un ano en primer plano e incluso un grotesco homenaje a “El Ciempiés Humano”

Esta última escena es especialmente gráfica, mostrando seis versiones de Splinter en una línea estilo “El Ciempiés Humano”, complaciéndose entre sí mientras el primero lo hace frente a una imagen de Firecracker.

Mientras Prime Video compartió una broma sobre el actor de Splinter, Rob Benedict, para los espectadores de todo el mundo, los fans en India no podrán ver la escena, ya que ha sido censurada. En lugar de ver una fila de Splinters, los espectadores en India solo verán el primero, señala Dexerto.

Esta no es la única escena que la junta de censura india consideró demasiado explícita, ya que la imagen del ano también ha sido eliminada en el país.

Reacción del público en redes sociales