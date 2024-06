Paparazzi contó sobre el juicio que ganó a Piqué y Clara Chía: “Él sonriente y ella tensa”

El fotógrafo y paparazzi Jordi Martín ganó este lunes a Gerard Piqué y a su novia Clara Chía la demanda que ellos le interpusieron por acoso ante un Juzgado en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, España.

La pareja acusó al fotógrafo y colaborador del programa ‘El Gordo y la flaca’, de acosarlos al revelar detalles de su relación, después de que el exfutbolista se separó de Shakira. Lo demandaron, responsabilizándolo de causar daño psicológico a Chía y por eso, le interpusieron una orden de alejamiento de ella durante tres meses. Cuando esta orden venció, ella pidió extenderla, pero le fue denegado.

Quien reseñó que el paparazzi Jordi Martín contó detalles de cómo fue la audiencia, así como de la actitud de Piqué y Clara Chía ante él y ante las autoridades judiciales. Relató que antes del juicio, Piqué quiso llegar a un acuerdo con él, pero se negó, aseverando que él sí estaba dispuesto a acudir a la audiencia porque sabía que no estaba cometiendo ningún delito, sino que solo hacía su trabajo en base a la libertad de prensa.

“Él no quería llegar a juicio, pero como yo tengo la certeza de que no he cometido ningún delito, yo me la juego. Yo lo único que he hecho es mi trabajo: fotografiar a personas conocidas”, dijo en entrevista al citado medio.

Reveló que Gerard Piqué llegó muy sonriente tomado de la mano de su novia, quien se notaba tensa. “ Él muy sonriente y ella visiblemente tensa. Para probar sus acusaciones, Clara Chía se presentó con cuatro psicólogos y ocho testigos, todos empleados de Cosmos, la empresa de Piqué ”, expresó.

En la audiencia, la pareja insistía en que Martín se puso de acuerdo con Shakira para acosar y atacar a Chía.

Clara Chía gritó y Piqué salió en su auxilio

Martín expuso que está relajado tras el fallo del Ministerio Fiscal, calificando la decisión como justa “porque a un fotoperiodista no se le puede meter a prisión por hacer su trabajo”. De haberlo acusado, sería un mal precedente para la libertad de prensa.

El paparazzi, relató que durante la audiencia, él fue al baño y que se topó con Clara Chía. En ese instante, ella gritó “pero qué hace aquí Jordi. No puedo. ¡Tengo terror!”.

El sitio “estaba lleno de policías”, sin embargo, igual Piqué salió corriendo para socorrerla.

“Que yo me he puesto de acuerdo con Shakira para atacarla a ella. ¿No tendrá algo más importante qué hacer Shakira?”, aseguró Martín.