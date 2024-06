Mira los jeans de Blake Lively llenos de agujeros… y que cuestan 19 mil dólares

Blake Lively, conocida por su papel en “Gossip Girl”, sorprendió a todos con su look casual durante la promoción de su nueva película, “It Ends With Us”, en Texas el pasado domingo. Aunque parecía sencilla con unos jeans rotos y una camiseta blanca básica, sus jeans Valentino llenos de agujeros y bordados de flores de hibisco tenían un precio sorprendente de 19.000 dólares.

PUBLICIDAD

La actriz compartió algunas fotos y videos en su historia de Instagram desde el evento, mostrando cómo posaba con sus co-estrellas en conjuntos coordinados de mezclilla. “Bueno. Finalmente obtuviste una secuela de Sisterhood of the Traveling Pants anoche. Excepto que una de nuestras hermanas parece extremadamente masculina”, escribió Lively en el video, en el que posaba con sus compañeros de reparto Isabela Ferrer y Brandon Sklenar, junto con la autora de “It Ends With Us”, Colleen Hoover.

Blake Lively es todo un ícono de estilo

La estrella de “Age of Adeline” mostró mucha pierna en sus jeans de cinco cifras, combinándolos con una camiseta blanca de tirantes y un par de zapatos de tacón azul. Llevaba su cabello rubio suelto en ondas suaves y añadió un par de aros gruesos a su look.

Ferrer, quien interpreta a una versión más joven del personaje de Lively en la película, pidió prestado algunas piezas de su co-estrella para el evento, incluyendo el mismo bolso negro brillante de Chanel que Lively llevó a la cena de artistas del Festival de Tribeca la semana pasada y unos “tacones realmente altos” que también tomó prestados de la actriz.