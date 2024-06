Estreno de la segunda temporada de House Of The Dragon no superó el lanzamiento del 2022, pero rompió récords en Max

Emma D'Arcy en la serie 'House of the Dragon' |

El esperado estreno de House Of The Dragon se ha convertido en el tema de conversación dentro de las redes sociales, a raíz de la larga espera entre la primera temporada y por los sucesos ocurridos durante el episodio titulado “a son for son”.

Un reporte de Warner Bros. Discovery señala que el primer episodio capturó la atención de 7,8 millones de espectadores en su estreno este domingo, 16 de junio.

A pesar de lo positivo de los números, la cifra queda lejos de los 10 millones de espectadores que obtuvo el primer episodio de la primera temporada lanzada en el 2022.

A pesar de la caída, según Warner Bros Discovery, el episodio llevó a Max a su día de transmisión más grande. Esto puede explicarse, al menos en parte, por el hecho de que la temporada 2 de “House of the Dragon” ha sido el mayor estreno del servicio desde su lanzamiento en Europa en mayo, señala Variety.

La empresa de medios también señaló que este fue el mayor estreno de la temporada 2 que cualquiera de los streamers de la compañía ha logrado en Europa, lo cual era de esperar, ya que Max es generalmente más popular que Discovery+ y sus predecesores ahora desaparecidos. HBO Go y HBO Now.

Expectativas de House Of The Dragon

La producción de House of The Dragon tiene el enorme reto de acercarse a la audiencia alcanzada por Game Of Thrones durante sus últimas temporadas. Es decir, tener una audiencia promedio de más de 35 millones de espectadores.

Es por eso que la serie tiene un millonario presupuesto por episodio de 20 millones de dólares, una cifra que no cuenta las altísimas sumas de inversión para marketing que tienen estas producciones.

Sin embargo, mantener los 9-10 millones de espectadores por episodio, asegura su continuidad hasta el final de la historia, que está basada en el libro de George. R.R. Martin, llamado Fuego y sangre, que pertenece a todo el universo de Canción de hielo y fuego.