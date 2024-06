Armie Hammer dice que está “agradecido” por las acusaciones de canibalismo en su contra

El actor Armie Hammer, de 37 años, ha calificado las acusaciones de canibalismo como “extrañas” mientras hablaba sobre cómo ha lidiado con la “muerte de su carrera” tras ser acusado de abuso sexual y físico en el episodio del 16 de junio del podcast Painful Lessons.

PUBLICIDAD

“Había cosas que la gente decía sobre mí que parecían tan extravagantes... que era un caníbal. Ahora puedo verlo con cierta distancia y perspectiva y pensar, ‘eso es hilarante.’ Como, la gente me llamaba caníbal y todos les creían”, dijo en el podcast.

“¿Cómo voy a ser caníbal? Era extraño, ¿verdad?” agregó Hammer. La respuesta de Hammer llega después de que dos de sus exnovias, Courtney Vucekovich y Julia Morrison, alegaran en el documental de 2022 House of Hammer que el actor de Call Me by Your Name les enviaba mensajes de texto y notas de voz detallando fantasías canibalísticas que, según ellas, él tenía sobre ellas.

Armie Hammer está viviendo una nueva etapa en su vida

En el podcast, Hammer afirmó que el escándalo que lo rodeaba llevó al colapso de su carrera, lo cual inicialmente le causó “resentimiento”. Sin embargo, ahora está “agradecido por cada parte de ello”. “Incluso en las discrepancias, incluso en lo... que sea que la gente decía... Ahora estoy en un lugar de mi vida donde realmente estoy agradecido por cada parte de ello, porque donde estaba en mi vida antes de que todo eso me sucediera no me sentía bien... Nunca estuve en un lugar donde me sintiera feliz conmigo mismo, donde tuviera autoestima; nunca supe cómo darme amor a mí mismo,” dijo.

El actor también reveló en el podcast que ingresó a un programa después de “tocar fondo” tras la “muerte de su carrera”, comparando las acusaciones con una “bomba de neutrones que explotó en mi vida”.