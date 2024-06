La razón por la que Alfredo Adame terminó detenido

El actor y figura mediática Alfredo Adame ha sido noticia nuevamente, pero esta vez por un motivo insólito. A través de un video compartido en sus redes sociales, Adame anunció que había sido arrestado por insultar al presentador Gustavo Adolfo Infante. En la grabación, el actor se mostró relajado y hasta divertido con la situación, informando que debía cumplir con seis horas de arresto en el conocido “Torito”, el Centro de Reclusión Temporal de la Ciudad de México.

Con tono de broma, Adame dijo: “No me lo van a creer a dónde voy, pues voy al Centro de Reclusión Temporal, llamado el Torito, aquí en la Ciudad de México. Me tengo que meter seis horas porque insulté a un periodista y la juez me puso seis horas de arresto”. El actor se dirigió al lugar de su detención de manera voluntaria, y sus seguidores no tardaron en reaccionar, tomando la situación con el mismo humor que él mostraba.

Alfredo Adame terminó arrestado durante 6 horas

La tensa relación entre Adame y Gustavo Adolfo Infante data de hace varios años. En 2021, Adame denunció en una entrevista con la revista TVNotas que tanto Infante como otros personajes del mundo del espectáculo habían conspirado para desaparecerlo. Según el actor, un supuesto productor llamado Héctor Aguilar lo había contactado para ofrecerle un proyecto que, según él, no era más que una trampa. Adame señaló a Infante como el cabecilla de este complot, lo que aumentó aún más la enemistad entre ambos.

En el video viral, Adame también comentó que se presentaría voluntariamente a cumplir con su arresto: “Ahorita tengo que ir voluntariamente a meterme seis horas al Torito. Si no escuchan de mí en la mañana, hasta en la tarde me comunico. Voy de recluso al Torito” . La actitud despreocupada del actor, quien incluso se reía mientras hablaba de su situación, contrastaba con la seriedad del incidente legal.

La reacción en redes sociales fue rápida y variada. Muchos seguidores de Adames e unieron al actor en su broma, mientras otros criticaban su comportamiento y lo que consideraban una falta de respeto al sistema judicial. Lo cierto es que Alfredo Adame, una figura siempre en el ojo del huracán, ha encontrado en este episodio otra oportunidad para mantener su nombre en los titulares.