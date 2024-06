House Of The Dragon cambió la animación de su intro: Conoce cómo es la nueva

House of the Dragon

House of the Dragon

Finalmente, HBO estrenó la segunda temporada de House Of The Dragon, la aclamada precuela de Game Of Thrones.

PUBLICIDAD

Después de casi dos años, los fans del universo creado por George R.R. Martin, pudieron disfrutar de la continuación de la guerra civil entre la familia Targaryen en su lucha por tomar el trono de Hierro.

El episodio llamado “A son for son” dejó impactado a los fans por las situaciones generadas en la trama que contaban con los tradicionales y exitosos elementos de Game Of Thrones.

Nueva intro

Lo que más llamó a los fanáticos de la serie que se puede ver por Max, es la nueva intro que sufrió grandes cambios con respecto a la primera temporada.

El primer intro que se conoció de la serie se podía apreciar un rastro de sangre serpenteando a través del modelo del rey Viserys (Paddy Considine) de la Vieja Valyria.

Esa intro fue reemplazada por una representación en tapiz medieval que se teje en la historia del programa, principalmente, la guerra civil de La Danza de los Dragones, y representan momentos anteriores de la historia Targaryen. El rastro de sangre sigue presente, pero es mucho más sutil, y el tapiz se va manchando poco a poco.

The Hollywood Reporter le preguntó al cocreador y showrunner Ryan Condal las razones del cambio de los créditos iniciales y esto fue lo dijo:

PUBLICIDAD

“La increíble secuencia de apertura de la serie original nos puso en este lugar en el que, no es que estuviéramos tratando de superarlo, sino que estábamos tratando de continuar la tradición de una secuencia de créditos en evolución que cambia”, dijo Condal. “En la serie original, los créditos cambian a medida que la serie cambia de geografía, mostrándote más y más de Poniente. Queríamos continuar con nuestra secuencia de títulos, pero cuando llegamos al final de la primera temporada, nos dimos cuenta de que los linajes y la historia de ascendencia que estábamos contando esa temporada, 20 años de tiempo en la primera temporada, habían llegado a su fin porque ahora la ascendencia Targaryen está más o menos establecida. No teníamos mucho a dónde ir”.

Añadió: “Así que decidimos ir con un cambio radical. Ahora que la página ha pasado y estamos en guerra, esta es una historia viva y queremos representar esa historia de una manera visual y dar a los fans cosas nuevas para desmontar y sumergirse. Esta gran compañía de títulos, llamada yU+co, vino y les presenté el Tapiz de Bayeux, que es una famosa obra de arte que es a la vez una obra de arte y también la historia de un período muy particular de la historia medieval. Mucho de lo que sabemos sobre los combates medievales, sobre la vestimenta y las costumbres medievales, proviene de ese tipo de historia visual”.

A medida que avance la temporada, el tapiz evolucionará para incluir nuevos momentos icónicos de episodios anteriores.