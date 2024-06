Películas y series LGBTQ+ aclamadas por la crítica que puedes ver en Netflix

Las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime, Disney+, y HBO Max, entre otras, han experimentado un notable incremento en la producción y distribución de series y películas que incluyen personajes LGBTQ+ o abordan temáticas relacionadas con esta comunidad.

PUBLICIDAD

Esta tendencia se puede atribuir a varios factores clave, que van desde la representación y la inclusión hasta consideraciones comerciales y de mercado.

Desde Netflix, existe una colección especial, a propósito del mes del pride, una conjunto de títulos con personajes de la comunidad LGBTQ+.

Títulos con personajes de la comunidad LGBTQ+

Sense 8 - serie

“Sense8″ es una serie que destaca por su diversidad y representación inclusiva, especialmente en cuanto a personajes LGBTQ+. La trama sigue a ocho individuos de diferentes partes del mundo que comparten una conexión mental y emocional profunda.

Orange is the new Black - serie

“Orange Is the New Black” es una serie televisiva que se destaca por su profunda exploración de la vida en una prisión femenina, con un enfoque particular en la diversidad y las historias de personajes LGBTQ+. La serie, creada por Jenji Kohan y basada en las memorias de Piper Kerman, sigue la vida de varias reclusas en la prisión de Litchfield.

Heartstopper - serie

La historia gira en torno a dos adolescentes británicos, Charlie Spring y Nick Nelson, cuyas vidas se entrelazan y desarrollan a medida que exploran su amistad y eventualmente su romance.

Rocketman - Película

“Rocketman” cuenta la trayectoria del artista Elton John, desde sus años como niño prodigio del piano en la Royal Academy of Music hasta llegar a ser una superestrella de fama mundial gracias a su talento y a la duradera asociación con su letrista Bernie Taupin.

PUBLICIDAD

Nyad - Película

La nadadora de maratones acuáticos Diana Nyad, de 64 años, intenta convertirse en la primera persona en nadar desde Cuba hasta Florida.

Call Me By Your Name - Película

“Call Me by Your Name” es una película dirigida por Luca Guadagnino, estrenada en 2017 y basada en la novela homónima de André Aciman. Ambientada en la Italia de 1983, la película narra la historia de amor entre Elio Perlman, un joven de 17 años interpretado por Timothée Chalamet, y Oliver, un estudiante de posgrado estadounidense interpretado por Armie Hammer, quien trabaja como asistente de investigación del padre de Elio.