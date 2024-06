Jimmy Fallon extiende su contrato para presentar ‘The Tonight Show’: Conoce hasta cuando estará el reconocido presentador

Según informes de Deadline, Jimmy Fallon seguirá siendo una figura central en 30 Rock. El presentador ha extendido su contrato con NBC para continuar al frente de “The Tonight Show” hasta 2028.

Este nuevo acuerdo amplía su actual contrato, firmado en 2021, que originalmente se extendía hasta 2026, otorgándole al menos dos años adicionales en el programa.

Fallon, quien celebró su décimo aniversario este año, expresó a Deadline su deseo de superar el récord de Johnny Carson en “The Tonight Show”. Carson presentó el programa durante 30 años.

Incluso, Mark Lazarus, presidente del grupo de medios NBCUniversal, elogió a Fallon por su longevidad y contribución al entretenimiento:

“Durante casi 30 años, Jimmy Fallon ha traído risas a los hogares de millones y ha encantado a las audiencias desde los escenarios de 30 Rock. Ha sido un privilegio verlo al frente de ‘The Tonight Show’ y estamos emocionados de ver las innovaciones que él y el increíble equipo traerán en los próximos años”.

A esto, Fallon añadió:

“Durante casi 30 años, he traído risas a los hogares de millones y he encantado a las audiencias desde los escenarios de 30 Rock. Ha sido un privilegio estar al frente de ‘The Tonight Show’ y estoy emocionado de ver las innovaciones que mi increíble equipo y yo traeremos en los próximos años. No, no voy a cambiar mi cita. Díganle a Mark que cambie la suya”.

Por otro lado, Frances Berwick, presidente de entretenimiento de NBCUniversal, también tuvo algo que decir:

“A lo largo de su tiempo en NBC en ‘Saturday Night Live’, ‘Late Night’ y ‘The Tonight Show’, Jimmy Fallon ha demostrado su talento extraordinario y ha sido una parte integral de nuestra icónica marca de comedia. No podríamos estar más emocionados de continuar nuestra relación con Jimmy y verlo llevar la antorcha de ‘The Tonight Show’ hacia el futuro”.

Sincronización con Seth Meyers

La renovación del contrato de Jimmy también se alinea con el reciente acuerdo alcanzado con su colega de la noche, Seth Meyers, quien continuará presentando “Late Night” hasta 2028.

Además de su rol en “The Tonight Show”, está profundamente involucrado en varios proyectos con NBC, ya que también es el presentador del programa musical “That’s My Jam”, cuya próxima temporada se ha pospuesto hasta 2025.

Además, es productor ejecutivo y panelista en “Password” y está trabajando en varios otros proyectos televisivos para la cadena.