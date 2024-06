“Intensamente 2″: 5 películas para desarrollar la inteligencia emocional que puedes ver este fin de semana

Intensamente 2 se estrenó recientemente a nivel mundial, generando gran revuelo entre los fans de la cinta de Pixar Animation quienes se reencuentran nuevamente una historia sobre las emociones.

La película es conocida por su enfoque innovador en cómo se representan las emociones humanas y la forma en que estas emociones influyen en el comportamiento y las decisiones de una persona. “Intensamente 1″ fue muy bien recibida tanto por la crítica como por el público, y ganó varios premios, incluyendo el Premio de la Academia a la Mejor Película de Animación.

Con esta segunda entrega, muchas personas se animaron a explorar este tipo de historias que invitan a una introspección profunda a través del cine.

Si quieres ver películas similares para ver este fin de semana, te invitamos a ver el siguiente listado.

Películas similares a Intensamente 2

Good Will Hunting (1997) - Max

Dirigida por Gus Van Sant, esta película cuenta la historia de Will Hunting (Matt Damon), un joven con un talento excepcional para las matemáticas, que trabaja como conserje en el MIT. A pesar de su inteligencia, Will tiene problemas para encontrar su propósito y lidiar con sus traumas emocionales. Tras meterse en problemas legales, acepta ver a un terapeuta, Sean Maguire (Robin Williams). A través de su relación con Sean, Will comienza a confrontar sus miedos, sanar sus heridas emocionales y darse cuenta de su potencial.

Wall-E (2008) - Disney Plus

En este filme de Pixar dirigido por Andrew Stanton, se presenta un futuro donde la Tierra ha sido abandonada por la humanidad debido a la contaminación. Wall-E, un pequeño robot encargado de limpiar el planeta, ha desarrollado personalidad y emociones a lo largo de siglos de soledad. Su vida cambia cuando conoce a Eve, un moderno robot enviado para buscar señales de vida en la Tierra. Juntos, emprenden una aventura que no solo podría salvar a la humanidad, sino también redescubrir la importancia de cuidar el planeta y las conexiones emocionales.

Up (2009) - Disney Plus

Otra joya de Pixar dirigida por Pete Docter, “Up” narra la historia de Carl Fredricksen, un anciano vendedor de globos, que decide cumplir el sueño de su difunta esposa de viajar a Sudamérica. Carl ata miles de globos a su casa y emprende el viaje, solo para descubrir que un joven explorador llamado Russell se ha convertido en su compañero de viaje accidental. Juntos, enfrentan numerosos desafíos y Carl aprende valiosas lecciones sobre el amor, la pérdida y seguir adelante.

El Club de los Cinco (The Breakfast Club, 1985) - Apple TV

Dirigida por John Hughes, esta película se centra en cinco estudiantes de secundaria que, a pesar de sus diferencias, son obligados a pasar un sábado juntos en detención. Los personajes representan diferentes arquetipos: el atleta, la princesa, el cerebrito, el criminal y la marginada. A lo largo del día, comparten sus historias y luchas personales, desarrollando una comprensión y empatía mutua que trasciende sus etiquetas sociales. La película explora temas de identidad, presión social y la importancia de la comunicación y la empatía.

La vida de Pi (Life of Pi, 2012) - Disney Plus

Dirigida por Ang Lee, esta película sigue a Pi Patel, un joven indio que sobrevive un naufragio solo para encontrarse en un bote salvavidas con un tigre de Bengala llamado Richard Parker. A través de su lucha por la supervivencia en el vasto océano, Pi debe enfrentar sus miedos, desarrollar ingenio y encontrar una conexión espiritual que le ayuda a lidiar con su situación. La historia es una exploración profunda de la fe, la esperanza y la resiliencia humana frente a la adversidad.

Estas películas, al igual que “Intensamente”, ofrecen perspectivas valiosas sobre el desarrollo personal y las emociones, proporcionando lecciones significativas y emotivas a través de sus narrativas.