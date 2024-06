Estos episodios de Game Of Thrones te ayudarán a comprender House Of The Dragon

“House of the Dragon” es una serie precuela de “Game of Thrones” basada en la novela “Fire & Blood” de George R.R. Martin, que narra un episodio oscuro de la Casa Targaryen.

Los Targaryen son fundamentales en la saga de “Game of Thrones”. Originarios de Valyria, establecieron su dinastía en Westeros tras la Conquista de Aegon el Conquistador, unificando los Siete Reinos. Su legado se caracteriza por el dominio de los dragones, lo que les otorgó un poder indiscutible.

La historia de los Targaryen está marcada por grandes conflictos, como la Guerra Civil conocida como la Danza de los Dragones, que diezmó a su familia.

Para comprender mejor “House of the Dragon”, ciertos episodios de “Game of Thrones” pueden proporcionarte contexto sobre los Targaryen y su historia. Aquí hay una lista de episodios clave de “Game of Thrones” que te ayudarán:

Episodios de Game Of Thrones para comprender House Of The Dragon

Temporada 1, Episodio 1: “Winter Is Coming” : Presentación de Daenerys y Viserys Targaryen, los últimos miembros conocidos de la Casa Targaryen.

: Presentación de Daenerys y Viserys Targaryen, los últimos miembros conocidos de la Casa Targaryen. Temporada 1, Episodio 4: “Cripples, Bastards, and Broken Things” : Conversaciones sobre el reinado de los Targaryen y las repercusiones de su caída.

: Conversaciones sobre el reinado de los Targaryen y las repercusiones de su caída. Temporada 1, Episodio 10: “Fire and Blood”: Daenerys emerge como la “Madre de Dragones” tras el nacimiento de sus dragones.

Daenerys emerge como la “Madre de Dragones” tras el nacimiento de sus dragones. Temporada 2, Episodio 10: “Valar Morghulis”: Daenerys en la Casa de los Eternos, donde ve visiones que incluyen aspectos de la historia de su familia.

Daenerys en la Casa de los Eternos, donde ve visiones que incluyen aspectos de la historia de su familia. Temporada 3, Episodio 4: “And Now His Watch Is Ended”: Daenerys demuestra su fuerza y toma el ejército de Inmaculados.

Daenerys demuestra su fuerza y toma el ejército de Inmaculados. Temporada 3, Episodio 10: “Mhysa”: Daenerys es aclamada como “Mhysa” (madre) por los esclavos liberados de Yunkai.

Daenerys es aclamada como “Mhysa” (madre) por los esclavos liberados de Yunkai. Temporada 4, Episodio 10: “The Children” : Daenerys enfrenta las dificultades de gobernar y encierra a dos de sus dragones.

: Daenerys enfrenta las dificultades de gobernar y encierra a dos de sus dragones. Temporada 5, Episodio 9: “The Dance of Dragons”: Stannis Baratheon menciona la guerra civil Targaryen conocida como la Danza de los Dragones.

Stannis Baratheon menciona la guerra civil Targaryen conocida como la Danza de los Dragones. Temporada 6, Episodio 6: “Blood of My Blood”: Visiones de Bran incluyen a Aerys II Targaryen, el Rey Loco.

Visiones de Bran incluyen a Aerys II Targaryen, el Rey Loco. Temporada 6, Episodio 10: “The Winds of Winter”: Revelaciones sobre los padres de Jon Snow, Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark.

sobre los padres de Jon Snow, Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark. Temporada 7, Episodio 3: “The Queen’s Justice”: Daenerys en Dragonstone, el hogar ancestral de los Targaryen, y su encuentro con Jon Snow.

Daenerys en Dragonstone, el hogar ancestral de los Targaryen, y su encuentro con Jon Snow. Temporada 7, Episodio 7: “The Dragon and the Wolf”: Confirmación del verdadero origen de Jon Snow como Aegon Targaryen.

Confirmación del verdadero origen de Jon Snow como Aegon Targaryen. Temporada 8, Episodio 2: “A Knight of the Seven Kingdoms” : Conversaciones sobre la historia de los Targaryen y sus dragones.

: Conversaciones sobre la historia de los Targaryen y sus dragones. Temporada 8, Episodio 5: “The Bells”: Daenerys toma King’s Landing con una demostración brutal de poder.

Daenerys toma King’s Landing con una demostración brutal de poder. Temporada 8, Episodio 6: “The Iron Throne”: Daenerys y el destino final de la Casa Targaryen.

La nueva temporada de House Of The Dragon se estrena este domingo16 de junio.