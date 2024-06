Miley Cyrus confesó que “heredó el narcisismo” de su padre Billy Ray

Miley Cyrus ha admitido recientemente que ha “heredado el narcisismo” de su padre, Billy Ray Cyrus, en medio de las crecientes tensiones familiares. Durante su aparición en el programa “My Next Guest Needs No Introduction” de David Letterman, que comenzó a transmitirse en Netflix este miércoles, la cantante de “Flowers” habló abiertamente sobre los rasgos compartidos con su padre.

La cantante de 31 años no solo mencionó los rasgos narcisistas que comparte con Billy Ray , sino que también destacó las cualidades positivas de su padre. “Él siempre ha tenido una conexión con la naturaleza y con la realidad, incluso en el apogeo de su fama,” comentó Miley. Reconoció que su padre, de 62 años, tuvo una “infancia muy difícil”. “Yo tuve una infancia llena de amor, comida y un hogar hermoso, algo que mi papá no tuvo,” explicó.

Miley Cyrus abrió las puertas de su intimidad familiar en nueva entrevista

Miley también habló sobre la infancia amorosa de su madre, Tish Cyrus, en comparación con la de Billy Ray. “Honestamente, mi mamá es mi heroína,” dijo , resaltando que fue Tish, de 57 años, quien realmente la crió. Aun así, expresó su agradecimiento hacia su padre por su guía en la industria musical. “Mi padre me ha dado una especie de mapa de lo que se debe y no se debe hacer. Ha sido un guía en ambos aspectos,” expresó.

Los comentarios de Miley sobre su padre surgen en un momento de rumores sobre disputas familiares. La especulación sobre un distanciamiento entre Miley y su padre aumentó tras el divorcio de sus padres. Las tensiones se hicieron más evidentes cuando Miley, Brandi y Trace asistieron a la boda de Tish con el actor de “Prison Break”, Dominic Purcell, en agosto de 2023, mientras que Noah y Braison estuvieron ausentes.

Miley incluso fue la dama de honor de su madre. Billy Ray también siguió adelante tras su divorcio, casándose con la músico Johanna “Firerose” Hodges en octubre pasado. Sin embargo, el drama familiar continuó esta semana cuando él solicitó el divorcio de Firerose tras menos de un año de matrimonio.