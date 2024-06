A 42 años del estreno de E. T., el extraterrestre: Así lucen los actores de la aclamada película

En junio 1982, el mundo del cine fue testigo de un fenómeno sin precedentes con el estreno de “E.T., el extraterrestre”, una obra maestra de Steven Spielberg.

La película, que celebra su 42º aniversario, sigue siendo un ícono cultural y un referente en el género de ciencia ficción.

La historia conmovedora de un joven llamado Elliott y su vínculo con un alienígena perdido capturó los corazones de audiencias de todas las edades en los años 80, redefiniendo las expectativas de lo que una película de ciencia ficción familiar podía lograr.

Actores de E.T., el extraterrestre

El papel de Elliott, interpretado por el joven Henry Thomas, fue central para el éxito emocional de la película. Thomas, cuya actuación fue elogiada por su autenticidad y profundidad, catapultó a la fama de manera instantánea. Después de “E.T.”, Henry Thomas continuó su carrera en Hollywood, aunque nunca volvió a alcanzar el mismo nivel de estrellato.

Sin embargo, ha mantenido una presencia constante en el cine y la televisión, participando en producciones como “Legends of the Fall” y la serie de Netflix “The Haunting of Hill House”. Su capacidad para elegir papeles diversos ha demostrado su versatilidad como actor.

Drew Barrymore, quien interpretó a Gertie, la hermana pequeña de Elliott, también vio un impulso significativo en su carrera tras “E.T.”. A pesar de enfrentar desafíos personales en su adolescencia, Barrymore logró resurgir como una de las actrices más queridas de Hollywood.

Su carrera se diversificó con éxito, destacándose en comedias románticas como “The Wedding Singer” y “50 First Dates”, así como en producciones dramáticas y de acción. Además, ha triunfado como productora y directora, consolidando su legado en la industria del entretenimiento.

Robert MacNaughton, quien interpretó a Michael, el hermano mayor de Elliott, también dejó una impresión duradera con su actuación en “E.T.”. Después de su éxito en la película, MacNaughton se retiró en gran medida de la actuación, dedicándose a otros intereses personales y profesionales. Sin embargo, su contribución a la película sigue siendo recordada con cariño por los fanáticos.

Dee Wallace, quien interpretó a la madre de Elliott, Mary, ya tenía una carrera establecida antes de “E.T.” y continuó trabajando de manera prolífica en cine y televisión después del éxito de la película. Wallace es conocida por sus roles en películas de terror y ciencia ficción, como “Cujo” y “The Howling”, consolidándose como una actriz versátil y talentosa en diversos géneros.

Peter Coyote, que interpretó al enigmático “Keys”, el científico gubernamental, también siguió una exitosa carrera en Hollywood. Con su distintiva voz y presencia, Coyote se ha destacado no solo como actor, sino también como narrador en documentales y series. Su trabajo en “E.T.” es solo una parte de su impresionante carrera en la actuación y la narración.