“Ya pasó lo peor”, Shakira sobre su “hueco en el pecho” por Piqué

Avasallante, imponente, con una belleza que aún atrapa miradas a sus 47 años y exitosa como una de las cantautoras más escuchadas del momento, así luce Shakira actualmente, pero hace dos años, su vida no era la misma. Esa imponencia se sintió aplastada y herida por el desamor de Gerard Piqué, con quien anunció su ruptura a principios de junio del 2022.

PUBLICIDAD

Afortunadamente, en el terreno de los mortales todo pasa, y quien no se deja hundir, solamente evoluciona. La estrella colombiana decidió sobreponerse y como ella misma lo ha dicho en varias entrevistas, encontró en su música la terapia para desahogarse y sanar. Por supuesto, sus hijos Milan y Sasha fueron el motor que la impulsó a seguir.

De todo el enfoque que puso en la música tras separarse de Piqué, surgió su álbum ‘Las mujeres ya no lloran’ con toda una saga de canciones en las que cantó sobre el dolor, la rabia, desilusión y experiencia que pasó en su proceso de ruptura. Una tiradera en la que no solo fue blanco el ex futbolista, sino también su actual novia Clara Chía y sus padres.

La cantante se estrenó como portada de la revista Rolling Stone, que este jueves publicó la entrevista que le hizo y en la que ella se sinceró una vez más con su público.

“ El sufrimiento que sentí fue probablemente el peor que he experimentado en toda mi vida, y a veces me impedía funcionar… Sentía como si alguien me hubiera hecho un agujero en el pecho y la sensación era tan real, era casi física. Sentía físicamente que tenía un agujero en el pecho y que la gente podía ver a través de mí ”, contó Shakira al citado medio, lo que concuerda con el videoclip de su canción ‘Montonomia’ con Ozuna en el que se ve cuando un hombre le hace un hueco en el pecho con un arma, su corazón sale y el sujeto lo aplasta con el pie.

La artista contó que su equipo le recomendó que no sacara el video de esta manera porque se estaba sobreexponiendo, pero ella no quiso hacerlo de otra forma, porque así se sentía.

“Eran imágenes duras, ¿no? Pero eran genuinas, así me sentía”, dijo. Además, expresó que “fue una locura la cantidad de cosas con las que tuve que lidiar al mismo tiempo”, ya que durante su separación comenzaron los problemas de salud de su papá.

PUBLICIDAD

“Sentí la necesidad de expresarme a través de mi arte, mis visiones, mi música, transfiriendo todo ese dolor, todas esas emociones agudas a un espacio fuera de mí”, manifestó.

‘Music Session #53′, “un alivio” para Shakira

Music Sessión de Shakira Music Sessión de Shakira

Shakira confesó que su canción 9Mussic sessions #53′ fue “un alivio”.

“No saben el alivio que sentí. Fue como… (hizo una pausa para soltar una bocanada de aire) Alivio. Y también recuerdo a mi mánager de entonces diciéndome: ‘Por favor, cambia la letra’. Por supuesto, solo intentaba calcular las posibles contingencias y riesgos, pero le dije: ‘Soy una artista. Soy una mujer. Y soy una loba herida. Y nadie debería decirme cómo lamerme las heridas’”.

Una de las cosas que más la sorprendió y que fue de bálsamo para ella es “ver que mis fans realmente me apoyaban”.

Shakira planeaba irse con Piqué a Estados Unidos

Piqué tendrá que viajar a Miami para ver a sus hijos con Shakira. Piqué tendrá que viajar a Miami para ver a sus hijos con Shakira. / Foto: Instagram

La artista reveló que su plan con Gerard Piqué era irse con sus dos hijos a Estados Unidos después de que él terminara su carrera futbolística, esto en consideración del sacrificio que ella hizo yéndose a vivir a Barcelona, dejando a un lado su carrera. Finalmente, terminó mudándose a Miami, pero únicamente con sus niños.

“ El plan siempre fue que, cuando mi ex se retirara del fútbol profesional, nos iríamos a vivir a Estados Unidos y terminaríamos de criar a nuestros hijos allá, por todo el sacrificio que yo había hecho todos esos años acompañándole a jugar. La idea era venir aquí, pero ese momento coincidió justo con la separación”, confesó.

Luego de una pausa, reflexionó y agregó: “Al final, los planes sí se vuelven realidad, solo que en diferentes maneras”.

Shakira: “Un viaje de vuelta a mí misma”

Shakira junto a sus hijos Milan y Sasha YouTube: Shakira - Acróstico (Official Video) (YouTube: Shakira - Acróstico (Official Video))

Shakira hizo una reflexión sobre su experiencia y tras el sufrimiento, afirmó que eso solo le hizo dar un viaje a sí misma, despertando en ella un nuevo sentido de autonomía e independencia.

“ Al encontrar esta libertad, también me encontré a mí misma… Este ha sido un viaje de vuelta a mí misma, y el camino fue a través de mi música. Estoy en un momento en el que ya pasó lo peor, y este proceso despertó en mí un nuevo sentido de autonomía e independencia ”, expresó, demostrando que a su edad, las mujeres pueden brillar y hacer de lo difícil, algo que las renueve como el águila.

“Estamos en una sociedad acostumbrada a ver a las mujeres enfrentarse al dolor de forma sumisa, y creo que eso ha cambiado”, destacó.