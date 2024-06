Traumas de Game Of Thrones: Showrunner de House of the Dragon admite que tiene miedo de terminar la serie

house of the dragon

house of the dragon

El showrunner de House of the Dragon, Ryan Condal, ha revelado que tiene temores sobre cómo darle un cierre adecuado a la serie derivada de Game of Thrones.

PUBLICIDAD

Aunque aún no está pensando en el final, reconoce que cerrar la serie será lo más difícil. Condal explicó en una entrevista con RadioTimes:

“En ese momento, muchos años después, todo el mundo tendrá su propia idea de cómo debería ser el programa. Y no puedes satisfacer todas esas ideas tan específicas. No puedes darles lo que quieren. Hay que darles lo que necesitan”.

Siguió: “Y ese es nuestro reto como adaptadores, y, ya sabes, estoy dispuesto a asumirlo - pero sí, es... eso acecha en el fondo de mi mente, seguro”.

También afirmó que el objetivo no es poner fin a la historia de los Targaryen, sino encontrar un lugar para cerrar el telón en este momento particular.

Explicó que aunque la historia continúa en el universo de Game of Thrones, es importante brindar una conclusión satisfactoria a la historia dramática que se está contando en House of the Dragon.

El equipo de producción está trabajando para encontrar un final que permita a los espectadores sentir que el tiempo sigue avanzando a partir de ahí.

PUBLICIDAD

Proceso de escritura y producción

La segunda temporada de House of The Dragon ha brindado cierta claridad a Condal en cuanto a dónde y cuándo quiere terminar la serie.

Aunque no revela detalles sobre la cantidad de episodios o temporadas restantes, asegura que tienen todo el material necesario, ya que se basan en el libro escrito por George R.R. Martin. La claridad en el proceso creativo les permite tener una visión más clara del cierre de la serie.

Por otro lado, Ryan reconoció que cada temporada presenta sus propios desafíos. En la primera temporada, el objetivo era crear algo que pudiera mantenerse por sí mismo y que los espectadores disfrutaran después del éxito de Game of Thrones.

Ahora, según él, el desafío es elevar el listón y superar las expectativas establecidas. A raíz de estas declaraciones los fanáticos tienen altas expectativas para la segunda entrega.