Mira cuánto ha crecido Loreto Peralta, la protagonista de “No se aceptan devoluciones”: Acaba de cumplir 20 años

Eugenio Derbez y Loreto Peralta han mantenido una relación especial desde su colaboración inicial en la película No se aceptan devoluciones. Este vínculo se hizo evidente con el emotivo mensaje que Derbez le dedicó a Peralta para celebrar su vigésimo cumpleaños.

A través de Instagram, Derbez compartió un conmovedor video que muestra momentos clave que ha compartido con Loreto, desde sus días en el set hasta la actualidad, resaltando su transformación en una mujer joven.

En su publicación, Derbez expresó su sorpresa por lo rápido que ha pasado el tiempo y cómo ha crecido Peralta. “¡¡¡20!!! ¿En qué momento? Happy happy birthday to thisbeautiful girl!!! Te adoro güera. Keep shining! The world needs your light”, escribióconmovido. Este mensaje de Derbez refleja el cariño y la admiración que siente por Loreto, así como la profunda conexión que han cultivado en más de una década de relación.

Loreto respondió rápidamente al mensaje de su “padre ficticio”, agradeciéndole por las oportunidades y el apoyo continuo. “Eugenio, mi admiración y mi amor por ti va más allá de palabras. Eres mi maestro más grande y una luz de guía en mi vida. En esta segunda etapa de mi vida, solo aspiro a ser como tú. Gracias por creer en mí desde el inicio y por hacerme saber que siempre puedo confiar y contar contigo”, escribió emocionada.

En octubre pasado, Loreto acompañó a Derbez al estreno de la película Radical en Los Ángeles, California. En esa ocasión, la joven actriz habló con la prensa sobre lo significativo que fue para ella que Eugenio le diera su primera oportunidad en el cine. “Estoy feliz, es un honor y un privilegio estar aquí esta noche”, dijo emocionada. Cuando le preguntaron quién la inspira más, Loreto fue clara: “Para mí, definitivamente es Eugenio, porque además de conocerlo desde muy joven, trabajar con él me marcó de por vida”. Loreto destacó cómo Derbez le cambió la perspectiva sobre lo que significa ser una persona trabajadora e inspiradora.