Daniel Radcliffe sorprendió a sus fans al revelar el tipo de televisión que le gusta: “No he visto Los Sopranos ni Breaking Bad”

El reconocido actor Daniel Radcliffe, famoso por su papel protagónico en la saga de películas de “Harry Potter”, ha dejado perplejos a sus seguidores al revelar sus preferencias televisivas.

En una reciente entrevista con ComicBook, Radcliffe confesó que nunca ha visto dos de las series más aclamadas de la última década: “Los Sopranos” y “Breaking Bad”. En cambio, el actor confesó que prefiere disfrutar de dibujos animados y programas de realidad.

El actor explicó su aversión a las series dramáticas y de larga duración, diciendo: “Honestamente, veo dibujos animados y programas de realidad. Nunca he visto ‘Breaking Bad’. Nunca he visto ‘Los Sopranos’ o ‘The Wire’. Todo ese tipo de contenido pesado y de una hora de duración, simplemente no puedo soportarlo”.

Participación de Radcliffe en producciones animadas

Radcliffe, quien ha incursionado en el mundo de la animación prestando su voz a personajes en series como “Los Simpson”, “BoJack Horseman” y “Rick and Morty”, atribuye sus preferencias a su crianza con dibujos animados.

El actor también destacó que la animación permite explorar temas oscuros de una manera más humorística y accesible. Así mismo lo explicó:

“Creo que gran parte de ‘BoJack Horseman’ sería demasiado sombrío y triste si no fuera por el hecho de que es un caballo parlante”.

También mencionó un icónico gag en Los Simpson: ‘’El ejemplo clásico es Homer estrangulando a Bart en “Los Simpson”. En una serie de imagen real, es un acto horrible de maltrato infantil que no tiene ninguna gracia, mientras que en Los Simpson es un gag recurrente y tiene gracia por lo que hace el cuello de Bart”.

Actualmente, Daniel forma parte del elenco de voces de la serie animada de Netflix “Mulligan” y también está protagonizando el renacimiento de Broadway de “Merrily We Roll Along”, por el cual obtuvo su primera nominación al premio Tony como mejor actor destacado en un musical.