Lo nuevo que Donald Trump dijo sobre Taylor Swift que se viralizó en redes

En un reciente libro titulado “Apprentice in Wonderland: How Donald Trump and Mark Burnett Took America Through the Looking Glass”, el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo comentarios sobre la cantante Taylor Swift, reduciéndola principalmente a su apariencia física. El libro, escrito por Ramin Setoodeh, coeditor en jefe de Variety, incluye una entrevista de noviembre de 2023 en la que Trump opina sobre Swift, a quien describe como “la mayor celebridad de nuestros tiempos”.

Trump, de 77 años, reconoció la “gran calidad de estrella” de Swift y agregó que la encontraba “muy hermosa, inusualmente hermosa”. Sin embargo, también la etiquetó como “liberal” y especuló sobre su postura política, cuestionando si su liberalismo era genuino o una actuación. Trump admitió no conocer bien la música de Swift, pero se mostró sorprendido de que una estrella de música country pudiera tener éxito siendo liberal. Al ser informado por Setoodeh que Swift había hecho la transición del country al pop hace más de una década, Trump mencionó a otro artista liberal, Garth Brooks, y expresó su sorpresa de que artistas country puedan ser exitosos con inclinaciones liberales.

No es la primera vez que Donald Trump y Taylor Swift hablan el uno del otro

Swift ha sido abierta sobre sus posturas políticas en los últimos años. En octubre de 2018, respaldó públicamente a los candidatos demócratas Phil Bredesen y Jim Cooper en Tennessee, explicando en Instagram que eventos recientes en su vida y en el mundo la habían llevado a expresar sus opiniones políticas. Swift también ha abordado temas sociales en su música, como en su canción de junio de 2019, “You Need to Calm Down”, que critica a los defensores de la homofobia y la libertad de expresión de la derecha.

Las declaraciones forma parte de un libro (Agencias)

En su documental de enero de 2020, “Miss Americana”, Swift habló sobre su decisión de ser más vocal políticamente, mencionando que en las elecciones presidenciales de 2016 estaba en un lugar tan horrendo que no se sentía capaz de expresar sus opiniones. En mayo de 2020, criticó a Trump por su respuesta al asesinato de George Floyd y las protestas posteriores, acusándolo de avivar las llamas del supremacismo blanco y el racismo.

Swift también apoyó abiertamente al presidente demócrata Joe Biden en octubre de 2020, diciendo a V magazine que creía que Biden tenía “una oportunidad de iniciar el proceso de sanación que Estados Unidos necesita desesperadamente” y que tomaría en serio los riesgos de salud globales, priorizando la vida de los estadounidenses. Estos comentarios de Trump y las respuestas de Swift subrayan las diferencias ideológicas entre ambos y reflejan la polarización política en Estados Unidos.